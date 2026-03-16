Anvisa proíbe venda de marca de azeite 

Anvisa afirma que a marca do azeite tem origem desconhecida. BRAD / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbiu a venda de azeites da marca San Olivetto após identificar que os produtos têm origem desconhecida e irregularidades. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (16).

Em nota, a agência prevê a apreensão dos produtos e impede a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso da mercadoria em todo o país.

Segundo o texto, a empresa importadora indicada na embalagem, Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda, está com o CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde 22 de maio de 2025 junto à Receita Federal.

Além disso, a empresa responsável pela distribuição, Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, está baixada desde 6 de novembro de 2024, após encerramento por liquidação voluntária.

Diante das irregularidades apontadas, a Anvisa concluiu que não é possível confirmar a origem do produto, o que levou a adoção das medidas com base em normas da legislação sanitária brasileira.