Americanas entra com pedido para sair de processo de recuperação judicial

Pedido de recuperação judicial das Americanas foi feito em 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após cumprir as obrigações previstas no plano aprovado pelos credores, o Grupo Americanas informou que entrou com um pedido na Justiça para encerrar o seu processo de recuperação judicial. A requisição foi protocolada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro na quarta-feira (25).

A empresa entrou com o pedido de recuperação judicial em 2023. Na época, afirmava ter uma dívida de cerca de R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores.

A solicitação inclui todas as empresas do grupo. Caso seja aprovada pela Justiça, será o fim da maior crise na história da empresa.

Relembre o caso Americanas

A crise veio à tona em 11 de janeiro de 2023, quando a varejista divulgou a existência de um rombo contábil bilionário. Naquele momento, a empresa informou ter encontrado inconsistências em registros financeiros, estimadas inicialmente em cerca de R$ 20 bilhões.

Poucos dias depois da revelação, o então presidente Sergio Rial deixou o cargo — ele havia assumido a função apenas nove dias antes, substituindo Miguel Gutierrez. A divulgação do problema provocou forte reação no mercado. Investidores, tanto pessoas físicas quanto institucionais, passaram a vender rapidamente as suas ações. Como resultado, os papéis da companhia chegaram a cair quase 80% em um único pregão, mantendo trajetória de queda nos dias seguintes.

Após deixar a presidência, Rial afirmou em conferência que o valor em questão não estava fora dos demonstrativos financeiros, mas, sim, registrado de forma inadequada ao longo dos anos.

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Em 19 de janeiro, a empresa entrou com o pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Na sequência, as suas ações foram retiradas da B3.