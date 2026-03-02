Economia

Impacto global
Notícia

Além do petróleo: como o conflito entre EUA e Irã afeta exportações, investimentos e até o preço da comida no Brasil

Tensão no Oriente Médio leva a escalada de efeitos nos mercados, mas analistas são cautelosos ao avaliar a extensão, com fatos ainda se desenvolvendo

Bruna Oliveira

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