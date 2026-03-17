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Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia é promulgado no Congresso

Texto prevê redução de tarifas para produtos importados pelos blocos e efeito de 0,34% (R$ 37 bilhões) sobre o PIB brasileiro

Zero Hora

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