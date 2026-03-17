Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia é promulgado no Congresso

Acordo já havia sido aprovado pelo Congresso. Joédson Alves / Agência Brasil

O decreto que ratifica o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi promulgado nesta terça-feira (17), pelo Congresso Nacional.

O texto, que prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia foi assinado em janeiro, no Paraguai, e aprovado pelo Senado brasileiro no início do mês.

Segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o acordo Mercosul-UE terá um efeito positivo de 0,34% (R$ 37 bilhões) sobre o PIB brasileiro, com aumento de 0,76% no investimento (R$ 13,6 bilhões) e redução de 0,56% no nível de preços ao consumidor.

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Também é projetado um aumento de 0,42% nos salários reais, além de um impacto de 2,46% (R$ 42,1 bilhões) sobre as importações totais e de 2,65% (R$ 52,1 bilhões) sobre as exportações totais.

O acordo deve entrar em vigor no Brasil em até 60 dias após a promulgação do acordo, conforme informou o governo federal anteriormente. Em 27 de fevereiro, a Comissão Europeia já havia anunciado que o bloco iniciaria a aplicação provisória dos termos comerciais antes da ratificação total por todos os parlamentos nacionais europeus.

Os principais pontos do acordo

Impostos de importação

O acordo prevê a eliminação gradual das tarifas sobre a maior parte dos bens e serviços comercializados entre os blocos, facilitando o fluxo de mercadorias.

Para o Brasil comprar da Europa: o Mercosul vai zerar impostos de 91% dos produtos vindos da UE. O prazo varia de 4 a 15 anos.

o Mercosul vai zerar impostos de 91% dos produtos vindos da UE. O prazo varia de 4 a 15 anos. Para a Europa comprar do Brasil: a UE vai zerar tarifas de 95% dos produtos brasileiros. O prazo é de 4 a 12 anos.

Acesso ampliado a mercados

Empresários do Mercosul e da UE terão acesso preferencial aos mercados dos dois blocos, especialmente em setores como máquinas, químicos, automóveis e produtos agrícolas e industriais.

Um grande número de itens passará a contar com tarifa zero já a partir da entrada em vigor do acordo.

Cotas específicas em produtos agrícolas

Em produtos considerados mais sensíveis, como carne bovina, arroz e mel, o acordo cria cotas com tarifas reduzidas, que serão gradualmente ampliadas ao longo de alguns anos, em vez de liberar o acesso de forma imediata e irrestrita.

Na UE, as cotas equivalem a 3% dos bens ou 5% do valor importado do Brasil;

No mercado brasileiro, chegam a 9% dos bens ou 8% do valor.

Compromissos ambientais e desenvolvimento sustentável

O texto inclui capítulos sobre sustentabilidade e meio ambiente. Ao entrar em vigor, somente produtos que comprovem não contribuir para desmatamento ilegal poderão ser importados sob as preferências do acordo.

Ainda há a previsão de que, caso o Acordo de Paris (tratado que tenta limitar o aquecimento global) seja violado por algum país, o acordo comercial possa ser suspenso.

Manutenção e respeito a padrões sanitários e fitossanitários

Embora o comércio seja facilitado, os padrões rigorosos de segurança alimentar e sanitária da UE não mudam: produtos importados devem continuar a cumprir as normas do bloco.

O acordo inclui regras sobre origem dos produtos, comércio de serviços, proteção de direitos de propriedade intelectual, e maior previsibilidade jurídica para investidores e empresas de ambos os lados.

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Comércio de serviços e investimentos

Redução de discriminação regulatória a investidores estrangeiros. A medida impactará em setores como:

Serviços financeiros;

Telecomunicações;

Transporte;

Serviços empresariais.

Compras públicas

Empresas do Mercosul poderão disputar licitações públicas na UE

Proteção à propriedade intelectual

Reconhecimento de cerca de 350 indicações geográficas europeias;

Regras claras sobre marcas, patentes e direitos autorais.

Pequenas e médias empresas (PMEs)