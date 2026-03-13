Antecipação do 13° salário do INSS: quando será pago e como consultar o valor

O governo federal irá antecipar o 13° salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (19).
No Brasil, são 35,17 milhões de beneficiários que receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor é de R$ 1.912,21, que será pago a 2,757 milhões de gaúchos.
O pagamento será feito em duas parcelas, sendo que a primeira parte corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril.
A segunda será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º e a parcela antecipada.
Quando saem os pagamentos?
A primeira parcela do 13° antecipado será paga de 24 de abril a 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621). Já a segunda parcela do benefício será paga de 25 de maio a 8 de junho.
"A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, segundo o governo federal.
Confira as datas da 1ª parcela
- Final 1: recebe em 24 de abril
- Final 2: recebe em 27 de abril
- Final 3: recebe em 28 de abril
- Final 4: recebe em 29 de abril
- Final 5: recebe em 30 de abril
- Final 6: recebe em 4 de maio
- Final 7: recebe em 5 de maio
- Final 8: recebe em 6 de maio
- Final 9: recebe em 7 de maio
- Final 0: recebe em 8 de maio
Confira as datas da 2ª parcela
- Final 1: recebe em 25 de maio
- Final 2: recebe em 26 de maio
- Final 3: recebe em 27 de maio
- Final 4: recebe em 28 de maio
- Final 5: recebe em 29 de maio
- Final 6: recebe em 1° de junho
- Final 7: recebe em 2 de junho
- Final 8: recebe em 3 de junho
- Final 9: recebe em 5 de junho
- Final 0: recebe em 8 de junho
Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos da 1ª parcela iniciarão em 4 de maio:
- Finais 1 e 6: recebe em 4 de maio
- Finais 2 e 7: recebe em 5 de maio
- Finais 3 e 8: recebe em 6 de maio
- Finais 4 e 9: recebe em 7 de maio
- Final 5 e 0: recebe em 8 de maio
Já os pagamentos da 2ª parcela para esses cidadãos começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:
- Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho
- Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho
- Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho
- Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho
- Final 5 e 0: recebe em 8 de junho
Onde consultar os pagamentos?
- Site ou aplicativo Meu INSS: acesse com CPF e senha;
- Telefone 135: é necessário informar CPF e responder perguntas de segurança.
Quem pode receber o 13° antecipado?
O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:
- benefício por incapacidade temporária;
- auxílio-acidente;
- aposentadoria;
- pensão por morte;
- salário-maternidade;
- auxílio-reclusão.
O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.
Quem não pode receber?
Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.
Os cidadãos beneficiados de Renda Mensal Vitalícia também não recebem o 13°, como informado no Diário Oficial da União (DOU).
*Produção: Laura Bender