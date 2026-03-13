Antecipação do 13° salário do INSS: quando será pago e como consultar o valor

A consulta dos pagamentos pode ser feita no site ou aplicativo Meu INSS. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

No Brasil, são 35,17 milhões de beneficiários que receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor é de R$ 1.912,21, que será pago a 2,757 milhões de gaúchos.

O pagamento será feito em duas parcelas, sendo que a primeira parte corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril.

A segunda será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º e a parcela antecipada.

Quando saem os pagamentos?

A primeira parcela do 13° antecipado será paga de 24 de abril a 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621). Já a segunda parcela do benefício será paga de 25 de maio a 8 de junho.

"A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, segundo o governo federal.

Confira as datas da 1ª parcela

Final 1: recebe em 24 de abril

recebe em 24 de abril Final 2: recebe em 27 de abril

recebe em 27 de abril Final 3: recebe em 28 de abril

recebe em 28 de abril Final 4 : recebe em 29 de abril

: recebe em 29 de abril Final 5: recebe em 30 de abril

recebe em 30 de abril Final 6: recebe em 4 de maio

recebe em 4 de maio Final 7: recebe em 5 de maio

recebe em 5 de maio Final 8: recebe em 6 de maio

recebe em 6 de maio Final 9: recebe em 7 de maio

recebe em 7 de maio Final 0: recebe em 8 de maio

Confira as datas da 2ª parcela

Final 1: recebe em 25 de maio

recebe em 25 de maio Final 2: recebe em 26 de maio

recebe em 26 de maio Final 3: recebe em 27 de maio

recebe em 27 de maio Final 4: recebe em 28 de maio

recebe em 28 de maio Final 5: recebe em 29 de maio

recebe em 29 de maio Final 6: recebe em 1° de junho

recebe em 1° de junho Final 7: recebe em 2 de junho

recebe em 2 de junho Final 8: recebe em 3 de junho

recebe em 3 de junho Final 9: recebe em 5 de junho

recebe em 5 de junho Final 0: recebe em 8 de junho

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos da 1ª parcela iniciarão em 4 de maio:

Finais 1 e 6: recebe em 4 de maio

recebe em 4 de maio Finais 2 e 7: recebe em 5 de maio

recebe em 5 de maio Finais 3 e 8: recebe em 6 de maio

recebe em 6 de maio Finais 4 e 9: recebe em 7 de maio

recebe em 7 de maio Final 5 e 0: recebe em 8 de maio

Já os pagamentos da 2ª parcela para esses cidadãos começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:

Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho

recebe em 1 de junho Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho

recebe em 2 de junho Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho

recebe em 3 de junho Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho

recebe em 5 de junho Final 5 e 0: recebe em 8 de junho

Onde consultar os pagamentos?

Site ou aplicativo Meu INSS: acesse com CPF e senha;

acesse com CPF e senha; Telefone 135: é necessário informar CPF e responder perguntas de segurança.

Quem pode receber o 13° antecipado?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

aposentadoria;

pensão por morte;

salário-maternidade;

auxílio-reclusão.

O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.

Os cidadãos beneficiados de Renda Mensal Vitalícia também não recebem o 13°, como informado no Diário Oficial da União (DOU).