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“Temos condições de produzir alimentos e energia, sem um competir com o outro”, diz chefe da Embrapa sobre biocombustíveis

Bruno Laviola analisa diferenciais do Brasil para este mercado e afirma que investimentos no RS inauguram novo momento da produção

Bruna Oliveira

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