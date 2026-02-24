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Restituição de PIS/Cofins na conta de luz: como saber se você tem direito e o que fazer se não recebeu

Guia explica onde conferir os créditos nas faturas, quais períodos estão incluídos e quando é possível buscar solução administrativa ou judicial

Leonardo Martins

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