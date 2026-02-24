Restituição de PIS/Cofins na conta de luz: como saber se você tem direito e o que fazer se não recebeu

Total de cobranças indevidas apurado no setor elétrico ultrapassa R$ 60 bilhões. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Uma decisão consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2025 garantiu que consumidores de energia elétrica devem receber de volta valores cobrados indevidamente nas contas de luz ao longo de anos, especialmente tributos como PIS e Cofins calculados de forma incorreta.

A devolução deve ocorrer automaticamente pelas distribuidoras, seguindo regras definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Apesar disso, muitos consumidores não sabem se já foram ressarcidos, quanto deveriam receber ou como agir caso o crédito não tenha sido aplicado.

A seguir, Zero Hora preparou um guia em formato de perguntas e respostas com orientações práticas para saber quem tem direito à restituição, como verificar se os valores já foram devolvidos na conta de luz e o que fazer caso isso não tenha ocorrido.

O que foi considerado cobrança indevida na conta de luz?

O STF decidiu, no chamado "Tema 69" da repercussão geral, que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não pode integrar a base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Como esse imposto estadual era incluído no cálculo das contribuições federais embutidas na tarifa de energia, os consumidores pagavam valores superiores aos devidos.

Quando as distribuidoras recuperaram esses montantes na Justiça, surgiu a controvérsia sobre quem deveria ficar com o dinheiro. A Lei nº 14.385/2022, posteriormente validada pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7324, estabeleceu que os valores devem ser devolvidos aos consumidores, pois foram eles que arcaram com a cobrança.

As distribuidoras foram obrigadas a devolver automaticamente?

Sim. As empresas devem repassar aos consumidores os créditos tributários recuperados judicialmente.

O ressarcimento ocorre principalmente por meio de descontos nas contas de energia elétrica.

A decisão do STF confirmou que:

a devolução é responsabilidade das distribuidoras

a Aneel define as regras de repasse

o ressarcimento pode ser parcelado nas faturas

o prazo total de pagamento pode chegar a 10 anos

o benefício é destinado ao consumidor final

Como saber se o valor já foi devolvido?

O crédito costuma aparecer na própria fatura de energia.

Os consumidores devem procurar campos como:

Itens financeiros

Informações tributárias

Crédito ou compensação tarifária

Reversão de créditos de PIS/Cofins

Também é possível verificar o histórico de contas no site ou aplicativo da distribuidora. Caso não haja registro visível, recomenda-se solicitar um extrato detalhado.

Se persistirem dúvidas, o consumidor pode:

Consultar a agência virtual da empresa

Solicitar atendimento formal

Registrar demanda na ouvidoria

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Quem mudou de endereço ainda pode ter direito?

Sim. O crédito pertence ao titular da conta no período da cobrança, e não ao imóvel.

Quem se mudou deve procurar a distribuidora responsável pelo endereço antigo e solicitar o histórico de restituição referente ao período em que era titular da unidade consumidora. Geralmente é necessário informar CPF e dados da conta antiga.

Mesmo com a unidade encerrada, o direito ao crédito permanece.

De que período é válida a restituição?

Em regra, os valores retroagem a março de 2017, quando o STF julgou o Tema 69. A devolução pode abranger aproximadamente 10 anos de cobranças indevidas, conforme o cronograma de cada distribuidora e a habilitação dos créditos perante a Receita Federal. O pagamento ocorre de forma gradual, diluído ao longo dos ciclos tarifários.

Quanto já foi devolvido aos consumidores?

Estimativas indicam que cerca de R$ 44 bilhões foram devolvidos até 2024. Em 2025, aproximadamente R$ 5,8 bilhões adicionais foram ressarcidos. O total de cobranças indevidas apurado no setor elétrico ultrapassa R$ 60 bilhões.

Como os descontos são distribuídos ao longo do tempo, muitos consumidores recebem valores pequenos mês a mês, o que dificulta a percepção do ressarcimento.

O que fazer se não houver devolução?

O primeiro passo é buscar a via administrativa. O consumidor deve entrar em contato com a distribuidora quando não houver qualquer registro de crédito, quando o histórico não estiver disponível ou quando houver dúvida sobre o valor.

É importante guardar protocolos de atendimento e cópias das faturas. Esses documentos podem ser necessários caso a situação não seja resolvida.

Quando vale a pena recorrer à Justiça?

A ação judicial costuma ser indicada apenas em situações específicas, como recusa da empresa em fornecer informações, ausência de descontos já aprovados pela Aneel ou erros evidentes no cálculo dos valores.

Como existe um procedimento regulado de devolução, o Judiciário tende a exigir que o consumidor tente primeiro resolver o problema diretamente com a distribuidora.

O Juizado Especial Cível pode julgar esse tipo de caso?

Sim. O Juizado Especial Cível é competente para ações individuais contra distribuidoras de energia elétrica.

Os limites são:

até 20 salários mínimos, sem necessidade de advogado

até 40 salários mínimos, com advogado

Trata-se de uma via mais rápida e menos formal para consumidores residenciais.

A restituição é paga em dinheiro?

Na maioria dos casos, não. A regra é a compensação nas faturas de energia, por meio de descontos sucessivos.

O pagamento direto ocorre apenas em situações excepcionais, dependendo das normas aplicáveis e das práticas da distribuidora.

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O que o consumidor deve fazer agora

A recomendação principal é simples: conferir as contas de luz recentes e o histórico disponível.

Caso não haja indicação de crédito ou existam dúvidas, é importante solicitar esclarecimentos formais à distribuidora.