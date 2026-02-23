Pesquisa revela opinião de motoristas sobre projetos de concessão das rodovias dos blocos 1 e 2 no RS

RS-040, na Região Metropolitana, faz parte do bloco 1. Airton Lemos / Agência RBS

As atuais propostas do governo do Estado para conceder à iniciativa privada rodovias que são administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) provocam opiniões diferentes entre usuários das estradas do bloco 1 e do bloco 2. O levantamento foi contratado pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Fetransul) e apresentado nesta segunda-feira (23).

No primeiro pacote de rodovias, com estradas da Região Metropolitana, Serra e Litoral, o projeto é considerado impróprio por 37,8% dos motoristas ouvidos. Já no segundo bloco, que engloba parte da Serra, Norte e Vale do Taquari, a posição contrária é de 21,5% dos entrevistados.

Leia Mais Governo e oposição fazem leituras diferentes de pesquisa sobre pedágios

No bloco 1, 24,1% defendem a revisão dos projetos, enquanto outros 24,1% acreditam que a concessão vai encarecer os custos logísticos. Para 12,4%, os projetos são convenientes, mas as tarifas são altas.

No bloco 2, 27% querem uma adequação econômica do plano e 20,6% temem alta nos custos. Outros 21,3% consideram que o projeto é conveniente, mas tem tarifas altas.

A parcela que considera o projeto necessário, não importando o valor da tarifa, é de 0,3% no bloco 1 e de 6,1% no bloco 2. Respectivamente, 1,3% e 3,5% dos motoristas entrevistados avaliam que a concessão é adequada à realidade.

Foram realizadas 450 entrevistas, sendo que 70% da amostra são motoristas de automóveis e camionetes e os 30% restantes de caminhão. As abordagens foram feitas em postos de combustíveis situados em localizações estratégicas, considerando os trechos abrangidos pelos blocos.

Ao analisar as respostas dos caminhoneiros, o presidente da Fetransul, Francisco Cardoso, avaliou que o debate precisa sair do valor do pedágio e avançar para o resultado que efetivamente será entregue à sociedade.

— A pesquisa demonstra que o transportador aceita pagar quando há retorno operacional mensurável. Com mais segurança e menor tempo de viagem, é possível reduzir custos, melhorar a eficiência logística e contribuir para uma economia mais sustentável — aponta Cardoso.

Ambos os projetos de concessão ainda seguem abertos para discussão. O debate sobre o tema, a fim de encontrar a melhor solução para as rodovias estaduais, tem sido estimulado tanto pela sociedade civil organizada, com fórum organizado por federações e sindicatos empresariais, quanto pela Assembleia Legislativa, por meio da CPI dos Pedágios.

Mais dados

A pesquisa também mostrou que, para considerar justa a existência de cobrança de tarifas, 47,6% dos motoristas do bloco 1 e 62,6% do bloco 2 acham importante que a administradora proporcione uma boa conservação da rodovia, com asfalto e sinalização de qualidade, e que ofereça um valor compatível com o benefício ofertado. Apenas 9,1% dos entrevistados no bloco 1 e 7,5% no bloco 2 acreditam que não existe condição que torne o pedágio justo.

Sobre os aspectos das rodovias que preocupam os motoristas, o estudo revelou um perfil diferente entre os usuários das rodovias do bloco 1 e 2. Para os que trafegam nas estradas estaduais da região metropolitana de Porto Alegre, o valor dos pedágios que já existem é uma preocupação para 25,9% e a falta de conservação e duplicação de pista é de 45,6%. Já para os condutores dos trechos do bloco 2, o receio sobre tarifas cai 14,5% e, em relação às condições da pista, sobe para 67,1%.

Essa diferença sobre as preocupações, conforme a Fetransul, mostra que na região do bloco 2 existe uma percepção mais crítica em relação à infraestrutura disponível. Além disso, as respostas também apontam que a expectativa do usuário está concentrada na entrega de condições seguras e eficientes de circulação.

Veja os blocos que devem ser concedidos: