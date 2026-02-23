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Pesquisa revela opinião de motoristas sobre projetos de concessão das rodovias dos blocos 1 e 2 no RS

Estudo questionou 450 usuários das estradas que o governo pretende leiloar, ainda em 2026

Beatriz Coan

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