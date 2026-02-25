Economia

Tire suas dúvidas
Notícia

O que muda na prática para o trabalhador após decisão da Justiça sobre vale-refeição e vale-alimentação

Operadoras devem cumprir exigências como limites de taxas, repasses mais rápidos ao comércio e ampliação da rede de aceitação dos cartões

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS