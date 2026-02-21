Economia

Com a palavra
Notícia

"Nunca houve tanta história de sucesso de empreendedores no Brasil", diz CEO de instituto que vai apoiar pequenos negócios

À frente do B55, gaúcho Cristhiano Faé assumiu a missão de ajudar outros empresários a superar obstáculos para crescer

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS