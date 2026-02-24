Justiça restabelece novas regras do vale-refeição para empresas

Decreto está em vigor desde 10 de fevereiro. Mediteraneo / adobe.stock.com

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) derrubou decisões de primeira instância que resguardavam operadoras de benefícios de cumprir as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). As informações são do g1.

Após decisão da Justiça, as empresas que haviam obtido liminares para suspender trechos das novas regras do vale-refeição e do vale-alimentação voltaram a ter de cumprir integralmente as exigências do decreto que reformulou o setor. Com isso, as mudanças passam a valer imediatamente para essas companhias, ao menos até o julgamento final das ações.

Em vigor desde 10 de fevereiro, o decreto estabelece limites para tarifas cobradas pelas operadoras, reduz o prazo de repasse aos estabelecimentos e garante interoperabilidade entre cartões e maquininhas.

O pedido para suspender as liminares foi apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU), que alegou risco à implementação uniforme da política pública e possíveis impactos à ordem e à economia.

A decisão, porém, não alcança todos os processos. Uma das liminares foi concedida por um desembargador do próprio TRF-3, no âmbito de um agravo de instrumento.