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Justiça restabelece novas regras do vale-refeição para empresas

Decreto estabelece limites para tarifas cobradas pelas operadoras, reduz o prazo de repasse aos estabelecimentos e garante interoperabilidade entre cartões e maquininhas

Zero Hora

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