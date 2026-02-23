Justiça libera mais de R$ 430 milhões do INSS para a região Sul; veja quem pode receber

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,4 bilhão para pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais contra o órgão. Os valores correspondem a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) — dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 97.260, em 2026).
Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados em 65,3 mil processos com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso. O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF).
Ao TRF da 4ª Região, que tem sede no Rio Grande do Sul e abrange também Santa Catarina e Paraná, são destinados R$ 437.462.566 para 29.999 beneficiários.
Quem tem direito?
Recebem neste lote os segurados que:
- Ganharam ação judicial contra o INSS
- Com valores de até 60 salários mínimos a receber (RPV)
- Com ordem de pagamento emitida pelo juiz em janeiro de 2026
- Com processo totalmente encerrado (transitado em julgado)
- Herdeiros de beneficiários falecidos, desde que comprovem vínculo legal
Quais benefícios entram?
As ações envolvem concessão e revisões. Confira quais:
- Aposentadorias (idade, tempo de contribuição, invalidez e da pessoa com deficiência)
- Pensão por morte
- Auxílios, como auxílio-doença
- Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado.
RPV ou precatório: qual a diferença?
- RPV: até 60 salários mínimos. Pagamento em até 60 dias após a ordem judicial
- Precatório: acima desse valor. Pago uma vez por ano, conforme calendário federal
Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor; "PRC" identifica precatório.
Como consultar o pagamento?
O Conselho da Justiça Federal repassa os recursos aos seis TRFs do país, responsáveis pelos depósitos, geralmente em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.
Para saber a data e o valor:
- Acesse o site do TRF responsável pelo processo
- Informe CPF, número do processo, número da requisição ou OAB do advogado (conforme exigência do tribunal)
- Verifique o campo "valor inscrito na proposta"
- Após o pagamento, o sistema exibirá o status "Pago total ao juízo"