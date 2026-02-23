Justiça libera mais de R$ 430 milhões do INSS para a região Sul; veja quem pode receber

Ao TRF da região Sul são destinados R$ 437.462.566. Camila Hermes / Agencia RBS

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,4 bilhão para pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais contra o órgão. Os valores correspondem a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) — dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 97.260, em 2026).

Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados em 65,3 mil processos com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso. O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF).

Ao TRF da 4ª Região, que tem sede no Rio Grande do Sul e abrange também Santa Catarina e Paraná, são destinados R$ 437.462.566 para 29.999 beneficiários.

Quem tem direito?

Recebem neste lote os segurados que:

Ganharam ação judicial contra o INSS

Com valores de até 60 salários mínimos a receber (RPV)

Com ordem de pagamento emitida pelo juiz em janeiro de 2026

Com processo totalmente encerrado (transitado em julgado)

Herdeiros de beneficiários falecidos, desde que comprovem vínculo legal

Quais benefícios entram?

As ações envolvem concessão e revisões. Confira quais:

Aposentadorias (idade, tempo de contribuição, invalidez e da pessoa com deficiência)

Pensão por morte

Auxílios, como auxílio-doença

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado.

RPV ou precatório: qual a diferença?

RPV: até 60 salários mínimos . Pagamento em até 60 dias após a ordem judicial

. Pagamento em até 60 dias após a ordem judicial Precatório: acima desse valor. Pago uma vez por ano, conforme calendário federal

Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor; "PRC" identifica precatório.

Como consultar o pagamento?

O Conselho da Justiça Federal repassa os recursos aos seis TRFs do país, responsáveis pelos depósitos, geralmente em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Para saber a data e o valor: