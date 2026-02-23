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Pagamentos de atrasados
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Justiça libera mais de R$ 430 milhões do INSS para a região Sul; veja quem pode receber

O valor deve ser depositado até o início de março, de acordo com cada Tribunal Regional Federal. Em todo o Brasil, será liberado R$ 1,4 bilhão

Agência Brasil

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