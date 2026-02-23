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Isenção do IR até R$ 5 mil já vale no contracheque, mas não na declaração de 2026; entenda

É importante estar atento às regras para não confundir as recentes alterações estabelecidas pelo governo federal com a entrega da documentação deste ano

Zero Hora

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