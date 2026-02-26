Informações do informe de rendimentos são essenciais para preencher a declaração do IRPF. Leonidas / stock.adobe.com

O prazo para que os empregadores entreguem aos seus funcionários o informe de rendimentos de 2025 termina nesta sexta-feira (27). No mesmo dia, as instituições financeiras e corretoras de valores devem fornecer os dados das aplicações financeiras de seus clientes referentes ao ano-calendário de 2025.

Os contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) precisam deste documento para preenchimento da declaração do IRPF 2026 ano-base 2025. O informe detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo do ano passado.

Quem emite o informe é a fonte pagadora, qualquer que seja, desde microempreendedores individuais (MEI) que possuem empregados até o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As informações que devem constar no informe de rendimentos incluem:

Salário bruto do ano-base

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

Contribuições previdenciárias

Benefícios, como vale-alimentação e vale-refeição, e outras deduções

Isenção do Imposto de Renda

Desde 1º de janeiro, os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês têm isenção total do imposto de renda. Para rendas que chegam até R$ 7.350, há redução gradual do imposto, com descontos maiores para valores próximos a R$ 5 mil.

No entanto, a declaração do IRPF 2026 seguirá as regras que estavam em vigor em 2025, porque a Receita Federal sempre utiliza como referência o ano-base. No caso, os rendimentos, deduções e limites aplicáveis ao longo do ano anterior à entrega da documentação.