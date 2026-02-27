IPCA-15 fecha fevereiro em 0,84% puxado pelo aumento das mensalidades escolares

Mensalidades escolares puxaram aumento do índice em fevereiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Prévia da inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) fechou fevereiro em 0,84%. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27) indicam aumento em relação ao mês de janeiro – quando o índice foi de 0,20%.

O salto foi influenciado pelo grupo da educação, que registrou valorição de 5,20% no mês e subiu em razão do reajuste das mensalidades escolares para o início do ano letivo de 2026.

O grupo dos transporte também registrou valorização e fechou fevereiro em 1,72%. Em 2026, a prévia da inflação acumula alta de 1,04%.

A boa notícia é que o índice se mantém abaixo do teto de 4,50% de aumento nos últimos 12 meses. O acumulado do período é de 4,10%.

Variações

Grupo com maior impacto em fevereiro, a educação registrou valorização nas mensalidades escolares de diferentes modalidades:

Ensino Médio: 8,19%

Ensino Fundamental: 8,07%

Pré-escola: 7,49%

Cursos regulares: 6,18%

Nos transportes, a valorização é resultado do aumento de 11,64% no preço das passagens aéreas e de 1,38% nos combustíveis – com elevação de 2,51% no valor do etanol 1,30% na gasolina e 0,44% no óleo diesel.