INSS realiza os pagamentos de fevereiro a partir desta segunda-feira; veja o calendário

Ler resumo

Cronograma de pagamentos é dividido em dois grupos. Camila Hermes / Agencia RBS

Pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de fevereiro começam nesta segunda-feira (23). Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos referentes ao segundo mês do ano até o dia 6 de março.

Já os segurados com renda mensal superior ao piso nacional começam a receber a partir de 2 de março (veja abaixo o calendário completo).

A distribuição leva em consideração o calendário dos pagamentos escalonado pelo número final do cartão do beneficiário, bem como o valor do benefício.

Calendário de pagamentos do INSS pra quem ganha até um salário mínimo

Final 1: 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 22/12

Final 2: 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 23/12

Final 3: 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 28/12

Final 4: 26/02, 30/01, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 29/12

Final 5: 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 30/12

Final 6:02/03, 01/01, 04/05, 1º/06, 1º/07, 03/08, 1º/09, 01/10, 03/11, 1º/12 e 04/01

Final 7: 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12 e 05/01

Final 8: 03/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/01

Final 9: 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/1

Final 0: 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/01, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/01

Leia Mais Calendário do Bolsa Família 2026: veja o pagamento do benefício mês a mês

Calendário de pagamentos do INSS pra quem ganha mais que um salário mínimo

Finais 1 e 6: 02/03, 01/04, 04/04, 1º/06, 01/07, 03/08, 1º/09, 1º/10, 03/11, 1º/12 e 04/01

Finais 2 e 7: 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 04/11, 02/12 e 05/01

Finais 3 e 8: 03/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/01

Finais 4 e 9: 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/06, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/01

Finais 5 e 0: 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/08, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/01

Como conferir o final do cartão?

O número final do cartão de benefício é o que aparece antes do traço e do dígito verificador.

Como consultar o benefício?

O benefício pode ser consultado pelo aplicativo Meu INSS, ou no site meu.inss.gov.br. A central 135 também é uma opção. O atendimento é feito de segunda à sábado, das 7h às 22h. Neste caso, o beneficiário precisa informar o número do CPF e confirmar alguns dados.