Economia

Concessões
Notícia

Governo do RS diz estudar mudanças em projeto para reduzir valor do pedágio de rodovias do bloco 1

Versão final de proposta deve ser apresentada em 10 dias. Expectativa é diminuir tarifa em R$ 0,02 por quilômetro rodado

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS