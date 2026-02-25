Governo do RS diz estudar mudanças em projeto para reduzir valor do pedágio de rodovias do bloco 1

Governador Eduardo Leite apresentou possíveis mudanças no projeto. Mauricio Tonetto / Secom

A expectativa para o terceiro e último encontro público para debater, com entidades empresariais, o futuro das rodovias gaúchas era de que o governo do Estado trouxesse uma nova proposta para a concessão do bloco 1. Mas quem compareceu ao evento, realizado nesta quarta-feira (25) na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS (Setcergs), saiu de lá com a promessa de que uma versão final, com alterações importantes, será apresentada em 10 dias pelo Executivo.

Conforme o governador Eduardo Leite, ao menos cinco mudanças estão sendo estudadas para as rodovias estaduais que abrangem a Região Metropolitana, o Litoral e parte da Serra. O objetivo é que, com estas adaptações, o teto do valor de pedágio reduza R$ 0,02 por quilômetro rodado — de R$ 0,21 para R$ 0,19, igualando à taxa projetada para o bloco 2.

— A sociedade precisa debater, discutir. Vai ter um custo. Então, nós vamos arcar até onde com esse custo? De repente, desonera, tira algumas obras, mantém algumas outras, incorpora isso ou aquilo, ajusta prazos para poder fazer com que todos os investimentos aconteçam com menor custo para a sociedade. Mas não tem uma solução em que se faça muito investimento com nenhum custo — disse Leite.

As alterações aventadas atendem a algumas das demandas apresentadas pelas entidades empresariais ao longo do fórum e em audiências públicas. Após a conclusão do estudo, a versão adaptada passará por avaliação durante o evento "Tá na Mesa", no dia 18 de março, promovido pela Federasul, parceira do Setcergs no fórum.

— A gente não tem uma posição formada ainda. Nós estamos ainda debatendo e evoluindo tecnicamente. No bloco 1, quando a gente começou aqui, a gente era contra a proposição. A partir desse debate, a gente já tem algumas situações que estão surgindo, que ainda não foram votadas, mas a título do meu sentimento, é que não dá para abrir mão da RS-010 nem do término da duplicação da RS-118, sem pedágio — falou Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul.

— A gente vê que, fora daqui, há um crescimento muito grande nas concessões e que as rodovias estão melhores. O Rio Grande do Sul está bastante atrasado e precisa avançar. Temos uma verba do Funrigs que precisa ser utilizada. O que nós não podemos é esperar e deixar com que interesses políticos retardem essa nossa oportunidade de melhoria — comentou o presidente do Setcergs, Delmar Albarello.

Encontro foi o terceiro de série promovida por Setcergs e Federasul. Mauricio Tonetto / Secom

Pontos em avaliação

Durante sua fala no evento, o governador apresentou, de forma simplificada, os cinco pontos que estão sendo estudados e que devem ser alterados para reduzir o teto cobrado por quilômetro rodado. Além desses, Leite também mencionou a possibilidade de reposicionamento e aglutinação de pontos de cobrança de pedágio.

— Isso vem como forma também de atender demandas específicas de regiões que estariam, de alguma forma, se sentindo mais impactadas ou que alguma característica específica exigisse essa revisão — contou Leite.

De acordo com o governador, somente o conjunto dos pontos deve provocar impacto na tarifa cobrada:

— É o agregado desses pontos que ajuda a reduzir a tarifa, não adianta só liberar um.

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Volume de tráfego

O governo está reanalisando o volume de tráfego, questão que impacta na mensuração do VDM (volume diário médio) — indicador que calcula a média de veículos que passam por um determinado ponto de uma estrada em um período de 24 horas. Esse dado é utilizado principalmente para avaliar a demanda exigida em uma via.

RS-010: custo, traçado e prazo de execução

A necessidade da construção da RS-010 é indiscutível, tanto para o governo quanto para as entidades empresariais. O que será avaliado é o custo efetivo dela, se existem possíveis ajustes no preço, o impacto que traz na tarifa do quilômetro rodado para encontrar um reequilíbrio e viabilizar a obra.

RS-235 e RS-020: otimização dos investimentos

As duplicações que estavam previstas para as rodovias devem ser substituídas pela construção de terceira pista em alguns trechos específicos. A mudança se deve tanto a uma otimização dos recursos, quanto a uma recusa pública que alega que a obra tiraria as características que fazem com que as vias sejam conhecidas como "Rota Romântica".

RS-118: prazo para realização dos investimentos e custo de manutenção

O Estado não abre mão da duplicação da rodovia, mas busca formas de manter a possibilidade de não ter pórticos de pedágio no trecho. A princípio, a ideia é de que a obra seja executada pela concessão, mas que, após a conclusão, a manutenção passe a ser de responsabilidade estadual.

RS-040: solução alternativa à concessão

Por fim, a outra alteração que está sendo estudada é a retirada da RS-040 da concessão. O motivo seria o baixo fluxo de veículos, que diminui a arrecadação por meio de pedágios e que aumenta o valor da tarifa aplicada em outros trechos para trazer o equilíbrio nos custos.