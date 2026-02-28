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"Fiz mais de 30 cursos": mercado de babás tem alta demanda e salários crescentes no RS, mas cobra especialização

Embora salário médio seja de R$ 1,6 mil, segundo Caged, profissionais com cursos e boas referências podem ganhar três vezes mais

Marcelo Gonzatto

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