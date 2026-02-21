Empresários criam instituto para revelar caminho do sucesso a pequenos e médios negócios no Brasil

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Benchimol, Street, Faé e Vélez, responsáveis pelo B55. PRAX / Divulgação

Um grupo de megaempresários brasileiros uniu forças para criar um instituto destinado a estimular e potencializar o empreendedorismo no país, onde se estima existirem cerca de 47 milhões de pessoas no comando de seus próprios negócios.

Batizada como B55, a organização sem fins lucrativos foi idealizada pelos fundadores de algumas das mais importantes fintechs nacionais e tem o gaúcho Cristhiano Faé como CEO. O objetivo é apoiar pequenas e médias empresas e fortalecer o ambiente corporativo no Brasil. Além de disponibilizar recursos online, a ideia é contar com um espaço físico em São Paulo inspirado em ambientes como o do Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

Classificado como um hub, ou ponto de conexão entre pessoas, negócios e recursos, o B55 foi idealizado pelos fundadores das empresas Stone, Nubank e XP — respectivamente, André Street, David Vélez e Guilherme Benchimol. Faé, cofundador escolhido para administrar o dia a dia da operação, tem graduação e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de formação em instituições globais como a Harvard Business School e experiência com gestão e pessoas.

A promessa dos administradores, conforme o texto de apresentação do projeto, é revelar "as decisões, os erros e as estruturas que definiram suas trajetórias", sem "filtros" ou "fórmulas mágicas", com o objetivo de tirar empreendimentos da estagnação. Na prática, a nova instituição vai funcionar com base em quatro pilares:

Educação e desenvolvimento: cursos, programas e trilhas "criados por quem já construiu negócios", conforme material de divulgação do B55.

cursos, programas e trilhas "criados por quem já construiu negócios", conforme material de divulgação do B55. Comunidade e networking: com foco no fator humano, será um espaço para empreendedores, investidores e especialistas se conectarem.

com foco no fator humano, será um espaço para empreendedores, investidores e especialistas se conectarem. Jornada e aceleração: startups e empresas que já provaram potencial serão apoiadas com capital, mentorias e programas de aceleração.

startups e empresas que já provaram potencial serão apoiadas com capital, mentorias e programas de aceleração. Hub de empreendedorismo e inovação: será um campus físico em local ainda a ser confirmado — sob inspiração de iniciativas como a do Instituto Caldeira, na Capital.

Os produtos que serão oferecidos estão em fase final de estruturação, mas devem contemplar um público amplo em diferentes estágios de desenvolvimento. Inicialmente, serão priorizados aqueles que já superaram a chamada "fase de arrebentação", ou seja, quando as empresas já deixaram para trás as maiores turbulências dos primeiros estágios. Como a intenção é lançar mais iniciativas ao longo do tempo, em uma etapa posterior empreendimentos iniciantes deverão contar com uma aceleradora que dará acesso a conhecimento e, em alguns casos, a capital.

— Nosso objetivo é dar holofote para histórias de sucesso e experiências reais, fazendo com que isso seja uma alavanca para impulsionar os empreendedores que estão no início ou que estão patinando — afirma Faé.

Apresentação prevista para março

As primeiras opções de aprimoramento para os empreendedores serão detalhadas no início de março — no dia 6, está prevista uma apresentação ao vivo para trazer detalhes de como a instituição vai operar (veja mais informações ao final da matéria).

Em nota, Benchimol afirma que a intenção não é "vender cursos de fim de semana ou entregar certificados", mas "oferecer um espaço em que as pessoas se sintam seguras e confortáveis para falar sobre suas vulnerabilidades e que tenham a oportunidade de ter conversas que possam impactar suas empresas de forma concreta".

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Vélez destaca, também por meio de comunicado, que "empreender é cíclico, nunca acaba, e o empreendedor precisa fazer parte de um ambiente que constantemente o ajude a romper e consolidar. É aí que o instituto faz a diferença, colocando essas pessoas ao lado de empreendedores de alto impacto, recebendo demandas soltas e devolvendo com direção clara e oferecendo apoio permanente e orientação aplicada".

A iniciativa vai contar com a colaboração de “embaixadores” que incluem alguns dos mais bem-sucedidos empresários do país, como os gaúchos Jorge Gerdau Johannpeter, José Galló, Pedro Bartelle e Nelson Sirotsky.

Já Street lembra que o país conta com cerca de 47 milhões de empresários, mas acima de 70% das empresas enfrentam algum tipo de estagnação: "E não é por falta de talento, nem de vontade. O mercado é forte, mas falta conexão real, trocas concretas e mais experiências compartilhadas".

Nome faz referência ao Brasil

O número 55 utilizado no nome faz referência ao código telefônico internacional do Brasil, e a letra "B" representa tanto Brasil quanto termos como base, build (construir, em inglês) ou believe (acreditar, também em inglês). Embora a entidade não tenha fins lucrativos, parte das iniciativas terá custo para os participantes a fim de garantir o equilíbrio financeiro do projeto. Mas, conforme nota do B55, também haverá iniciativas gratuitas "para potencializar ainda mais o alcance do instituto".

Como é o projeto