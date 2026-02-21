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Empresários criam instituto para revelar caminho do sucesso a pequenos e médios negócios no Brasil

Nomes por trás de Nubank, XP e Stone se uniram para criar a B55, entidade sem fins lucrativos dirigida por gaúcho

Marcelo Gonzatto

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