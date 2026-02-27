Conta de luz: Aneel mantém bandeira verde para março

Bandeira verde foi adotada em janeiro e fevereiro. Mateus Bruxel / Agência RBS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (27) que adotará a bandeira tarifária verde em março. Com a decisão, a conta de luz dos brasileiros não vai sofrer ajustes no próximo mês.

Em janeiro e fevereiro, a agência havia adotado a bandeira verde. Ou seja, não houve cobrança de custo adicional na fatura de energia elétrica. Na época, o patamar não era alcançado havia oito meses, desde abril de 2025.

Sistema de bandeiras

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras.

Portanto, as cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

Anualmente, ao final do período úmido, em abril, a Aneel define o valor das bandeiras tarifárias para o ciclo seguinte. Os valores cobrados são os seguintes: na bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos. Na bandeira vermelha, no Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para 100 kWh consumido.

Já na bandeira vermelha, no Patamar 2, as condições de geração são ainda mais custosas. Com isso, a tarifa sofre acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumido.

O que significa cada cor?

A lógica das bandeiras é simples e funciona como um termômetro das condições de geração:

🟢 Bandeira verde: não há cobrança extra. É o estágio de condições favoráveis, com reservatórios em situação confortável.

🟡 Bandeira amarela: sinaliza energia mais cara devido a condições menos favoráveis, como chuva abaixo do previsto. Cobra R$ 1,88 por 100 kWh.

🔴 Bandeira vermelha patamar 1: indica cenário desfavorável e maior uso de termelétricas. Cobra R$ 4,46 por 100 kWh.