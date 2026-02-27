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Consórcio de SC que arrematou terminal portuário em Porto Alegre espera iniciar operações ainda no primeiro ano de contrato

Área de 22 mil metros quadrados no Cais Navegantes será explorada por consórcio privado pelos próximos 10 anos

Mathias Boni

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