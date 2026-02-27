Consórcio de SC que arrematou terminal portuário em Porto Alegre espera iniciar operações ainda no primeiro ano de contrato

Terminal será voltado à movimentação e armazenagem de produtos como soja, trigo, milho e fertilizantes. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos terminais portuários de Porto Alegre foi arrematado em leilão por um consórcio privado na quinta-feira (26), em certame realizado na B3, em São Paulo, e organizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O Consórcio Portos do Sul, vencedor da disputa, ofertou R$ 10 mil como valor de outorga e terá direito a explorar a área por 10 anos, período no qual deverá realizar investimentos de R$ 21,13 milhões no local.

O consórcio é formado pelas empresas Soluções Inteligentes Operadores Portuários Ltda e Simetria Transportes e Armazéns Gerais Ltda. O diretor do consórcio, João Ricardo de Andrade Chaves, garante a capacidade das companhias na área de atuação:

— As empresas possuem atuação consolidada no setor portuário, especialmente em Santa Catarina, onde já desenvolvem atividades ligadas à operação portuária, logística, armazenagem e movimentação de cargas há mais de 20 anos. No Rio Grande do Sul, esta será a primeira operação estruturada da empresa nesse modelo de arrendamento dentro de porto organizado. A chegada ao Porto de Porto Alegre representa, portanto, um movimento de expansão regional, aproveitando as sinergias existentes de operações em outros portos para fortalecer a operação local.

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Ainda segundo Chaves, a expectativa é que a assinatura do contrato de concessão "ocorra nos próximos meses", após a conclusão dos trâmites administrativos previstos no edital, incluindo homologação do resultado e cumprimento das etapas formais exigidas pelos órgãos competentes.

— Após a assinatura, há um prazo de até 30 dias para formalização do Termo de Aceitação e início da fase de implantação, e a partir daí, começa a contagem do prazo contratual de 10 anos. Se não houver intercorrências, trabalhamos com a perspectiva de iniciar as melhorias estruturais imediatamente após a assinatura, e a operação ainda no primeiro ano contratual — complementa o diretor do Consórcio Portos do Sul.

Antes mesmo da assinatura do contrato, os administradores do consórcio devem vir a Porto Alegre para conversas iniciais com as autoridades portuárias da Capital. Conforme o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, esse encontro deve ocorrer já nos próximos dias.

— Ficamos combinados para marcar já para o início de março. Estamos combinando essa agenda de reunião para a gente poder conversar um pouco melhor sobre o leilão, conhecer detalhes do projeto e fazer uma apresentação inicial pra eles da nossa estrutura portuária — destaca Klinger.

O terminal e o projeto

O terminal arrematado no leilão pelo consórcio vencedor é o POA26, que fica no Cais Navegantes, próximo à ponte do Guaíba. A área tem cerca de 22 mil metros quadrados.

O espaço era ocupado pela empresa Serra Morena, que utilizava o local para movimentação e armazenagem de cargas a granel sólidas. No final de 2023, entretanto, a empresa arrematou outro terminal portuário da Capital, o POA02 — localizado próximo à Estação São Pedro da Trensurb —, e passou a concentrar suas operações ali. Então, desmobilizou suas estruturas no 26, deixando o terminal desocupado desde os primeiros meses de 2024.

Em 2025, em abril e depois em julho, o Ministério de Portos e Aeroportos tentou colocar o POA26 a leilão, sem sucesso. Segundo a pasta, a decisão ocorreu por "opção estratégica dos gestores, que optaram por aguardar o melhor momento para licitar a área". Agora, em fevereiro de 2026, o certame finalmente ocorreu, e o Consórcio Portos do Sul, com a única oferta válida, arrematou a concessão.

De acordo com João Ricardo de Andrade Chaves, o terminal continuará voltado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais e minerais, como soja, trigo, milho e fertilizantes. Neste momento, não há previsão de operar outros tipos de carga no local.

— O projeto prevê a construção de dois novos armazéns, obras de pavimentação, drenagem, iluminação e cercamento, e também estão incluídas a recuperação das estruturas existentes e a aquisição de equipamentos operacionais. A capacidade projetada é de cerca de 300 mil toneladas por ano no segundo ano de contrato, e mais de 600 mil toneladas anuais a partir do terceiro ano, quando estiver em plena operação — complementa o diretor do consórcio.

Dragagens ajudam a recuperar área

Jürgen Mayrhofer / Secom/Divulgação

O histórico volume de chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024, causando enchentes em boa parte do território gaúcho, também teve impacto significativo nas hidrovias do Estado. Após a passagem do evento climático extremo, as autoridades gaúchas vêm realizando trabalhos de recuperação dos trechos com recursos do Funrigs — o fundo criado para recuperação do Estado.

Para realizar atividades de dragagem, batimetria e reforço estrutural no canal de acesso ao porto de Rio Grande, nos canais da Lagoa dos Patos, do Guaíba e de seus afluentes, além de melhorias no porto de Porto Alegre, foram destinados R$ 731,3 milhões.

Nesse planejamento de recuperação, o Lote 1, da dragagem do Canal Itapuã, já está concluído. O Lote 2, dos canais Leitão, Pedras Brancas, Furadinho e São Gonçalo, teve obras finalizadas em dezembro. Além disso, há obras em andamento no canal da Feitoria e outros dois contratos para recuperar outros 11 canais: Campista, Junco, Belém, Cristal, Navegantes, Cais Porto Alegre, Foz do Gravataí–Humaitá, Rio das Balsas, Setia, Coroa do Meio e Nascimento.

— A gente tem canais já concluídos e outros ainda em obras, como o canal da Feitoria, e mais dois contratos para outros 11 canais, isso falando só da navegação interior. Dos recursos previstos, já temos 83% contratado, e o que não está contratado está em licitação. A previsão é concluirmos os trabalhos até o fim deste ano — aponta Cristiano Klinger.

Como acrescenta o presidente da Portos RS, a recuperação e expansão da capacidade das hidrovias foi fundamental para os terminais portuários de Porto Alegre voltarem a atrair interesse de exploração. Desde 15 de janeiro, foi recuperado o calado de 5,18 metros para navegação na região, o que permite a passagem de embarcações de maior porte. Com as obras de recuperação, também foi possível instalar placas e sinalizações que permitem a navegação noturna, o que também alivia o fluxo durante o dia e permite aproveitamento dos corredores hidroviários com maior eficiência.

— Se a empresa fosse começar a operar amanhã, já teria condições de navegar entre Rio Grande e Porto Alegre com embarcações de calado de 5,18 metros — reforça Klinger.

O secretário nacional de Portos, Alex Ávila, destaca o momento positivo da atividade portuária gaúcha:

— A gente tendo dragagem sendo feita, licitação realizada, logo, logo teremos um novo contrato no Porto de Porto Alegre para ter um novo terminal, mais investimento, carga sendo movimentada, gerando emprego e renda. Isso com toda certeza é um sinal muito positivo.