Câmara aprova acordo entre Mercosul e União Europeia; texto segue para o Senado

Acordo de comércio foi aprovado na última terça-feira (24) pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul). Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que deve seguir para votação no Senado.

O Parlamento Europeu pediu ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma avaliação jurídica sobre o acordo, que entra em vigor apenas após a conclusão de todos os trâmites. O texto ainda deve ser ratificado nos Congressos da Argentina, Paraguai e Uruguai.

Aprovado na Câmara em votação simbólica com voto contrário da federação Psol-Rede, o acordo cria uma área de livre comércio entre os dois blocos, com redução gradual de tarifas e preservação de setores considerados sensíveis, além de prever salvaguardas e mecanismos de solução de controvérsias.

Assinado em 17 de janeiro, no Paraguai, o acordo foi enviado para análise da representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 2 de fevereiro.

O debate na representação brasileira começou no dia 10 de fevereiro, quando o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) leu seu relatório sobre o acordo, mas um pedido de vista adiou a análise. O texto do acordo foi aprovado na última terça-feira (24) pela representação brasileira no Parlasul.

Por sugestão do relator, estarão sujeitos à aprovação do Congresso quaisquer atos que possam resultar em denúncia ou em revisão do acordo, bem como eventuais ajustes que acarretem encargos ou compromissos para o Brasil.

"O acordo abre uma nova etapa de cooperação e parceria entre os países do Mercosul e da União Europeia”, destacou Chinaglia no parecer.

O texto contém 23 capítulos que tratam, entre outros pontos, da redução de impostos de importação e da criação de regras para diversos setores. O Mercosul zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. Já União Europeia eliminará tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até 12 anos.