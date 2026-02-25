Economia

Mercado comum
Notícia

Câmara aprova acordo entre Mercosul e União Europeia; texto segue para o Senado

O acordo estabelece a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes, e pode incrementar as exportações brasileiras em cerca de US$ 7 bilhões

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS