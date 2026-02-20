Azul anuncia conclusão da reestruturação financeira

Azul sai da recuperação judicial com US$ 850 milhões em investimentos. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Azul Linhas Aéreas anunciou na noite desta sexta-feira (20) a conclusão de seu processo de reestruturação financeira voluntária e a saída do Chapter 11, mecanismo da legislação norte‑americana equivalente à recuperação judicial no Brasil.

Segundo a companhia, o plano de reorganização aprovado pela Justiça dos Estados Unidos já está em vigor. A Azul afirma que deixa o processo com US$ 850 milhões em novos investimentos e redução de dívidas e obrigações de arrendamento na ordem de US$ 2,5 bilhões.

“Em menos de nove meses, concluímos uma reestruturação abrangente que fortaleceu significativamente nosso balanço e posicionou a Azul para a estabilidade de longo prazo. Estamos saindo do Chapter 11 com o apoio de alguns dos mais respeitados parceiros financeiros e estratégicos da aviação global”, declarou o CEO John Rodgerson, em comunicado.

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Entre as três principais companhias que operam no Brasil, até 28 de maio de 2025, a Azul era a única que ainda não tinha recorrido ao Chapter 11. A Latam entrou no processo durante a pandemia e encerrou a recuperação judicial em 2022. Já a Gol entrou com o pedido no início de 2024 e encerrou a recuperação em junho de 2025.

O Chapter 11 foi a única possibilidade para a Azul após o agravamento da situação financeira da companhia naquele ano. A dívida bruta da empresa aérea encerrou março de 2025 em R$ 34,6 bilhões, crescimento de 42% em 12 meses.