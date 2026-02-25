Economia

Perspectiva positiva

Atividade econômica cresce em todas as regiões do País em 2025, segundo o Banco Central

O maior aumento foi registrado no Centro-Oeste, com avanço de 5,3%; Sul e Nordeste tiveram desempenhos iguais

Estadão Conteúdo

Marianna Gualter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS