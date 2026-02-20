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Alckmin comemora queda do tarifaço e diz que nova taxa não tira a competitividade do Brasil

Vice-presidente afirmou, ainda, que decisão deixa o país em "pé de igualdade" com os outros e fortalece a relação do Brasil com os Estados Unidos

Zero Hora

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