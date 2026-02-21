Economia

Projeção para 2026
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Aeroporto a pleno, campanhas de atração e novo espaço de eventos: turismo de negócios aposta em retomada no RS

Setor chegou a 60% do patamar pré-enchente, segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur)

Anderson Aires

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