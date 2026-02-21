Aeroporto a pleno, campanhas de atração e novo espaço de eventos: turismo de negócios aposta em retomada no RS

Autoridades e empresas do ramo apontam para potencial do Estado no segmento. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um dos setores mais afetados pela enchente de 2024, o turismo de negócios mostra sinais de recuperação no Rio Grande do Sul. No ano passado, já com a operação plena do Aeroporto Internacional Salgado Filho e a retomada do fluxo de passageiros, o setor chegou a 60% do patamar pré-enchente, segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

Para os próximos meses, integrantes do ramo apostam na consolidação da retomada e até na possibilidade de ultrapassar volumes do período anterior à maior enchente da história do Estado.

O Rio Grande do Sul anotou 27.018 chegadas de turismo de negócios em 2025, segundo levantamento da Setur. O dado ainda está abaixo do verificado em 2023, período pré-enchente.

chegadas de turismo de negócios em 2025, segundo levantamento da Setur. O dado ainda está abaixo do verificado em 2023, período pré-enchente. No entanto, já representa 60% do movimento registrado naquele ano (45.535) . A pasta usa como fonte a plataforma ForwardKeys, que monitora o fluxo aéreo de passageiros.

do movimento registrado naquele ano . A pasta usa como fonte a plataforma ForwardKeys, que monitora o fluxo aéreo de passageiros. O algoritmo da plataforma mapeia passagens aéreas emitidas por agências corporativas.

Por isso, o número real tende a ser bem maior do que o indicado. Ainda assim, a amostra ajuda a compreender o fluxo.

A diretora de Planejamento e Competitividade da Setur, Claudia Mara Borges, afirma que o movimento ainda abaixo do nível anterior à enchente ocorre em razão das características do setor. Como o planejamento de eventos corporativos costuma durar alguns anos, não foi possível ampliar a agenda de 2025 em meio à retomada pós-enchente. Ou seja, os efeitos da enchente na logística do Estado embaraçaram a organização do setor.

No entanto, a dirigente destaca que a recuperação segue e com perspectivas de melhora.

— Os eventos corporativos têm uma agenda de dois anos antes de acontecer. Precisa de um planejamento com um tempo de duração assim maior. Então, é natural que agora, em 2026 e 2027, a gente tenha o retorno ao patamar que a gente estava e inclusive um crescimento. Segundo os estudos da Embratur, nós vamos ser um dos destinos que mais vai crescer em 2026 e 2027 — explica Claudia.

A representante da Setur atribui esse otimismo à união de esforços entre Estado, municípios e entidades em busca de atração de turistas, com comitivas e campanhas para fomentar o setor. Além disso, a previsão de novos espaços também entra nessa conta.

— Esses eventos que a gente captou vão acontecer em Gramado, mas vão ter visitação técnica em Canela, em São Chico, em Nova Petrópolis, uma parada em Três Coroas, um receptivo em Porto Alegre. Os de Bento, a mesma coisa: uma visita em Caxias, Veranópolis, Garibaldi, uma parada em Porto Alegre. Então, a gente está trabalhando muito em conjunto — complementa.

Rita Vasconcelos, conselheira da Associação das Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), também destaca esse problema de "timing":

— Naquele período em que ficamos estagnados por causa do aeroporto, acabamos perdendo esse "time" de trazer alguns negócios para cá. Mas, em seguida, por termos esse apelo de negócios na cidade, além do lazer, fomos retomados muito rapidamente. Está vindo uma retomada praticamente em igual nível depois da pandemia e a tendência é de que aumente.

Retomada de carona na volta do aeroporto

Em 21 de outubro de 2024, o Salgado Filho retomou as operações de pista cinco meses após ficar sem pousos e decolagens em razão de danos causados pela inundação. A reabertura do maior terminal aéreo do Estado era vista como ferramenta importante para reativar o turismo, tanto de lazer quanto de negócios.

Em 2025, o aeroporto retornou ao mesmo patamar de passageiros do período pré-enchente, segundo dados da Fraport Brasil. As fontes ouvidas por Zero Hora apontam que a recuperação das viagens corporativas tem peso importante nesse movimento.

O aquecimento citado por Rita Vasconcelos se reflete na operação da Next Trip, agência especializada em viagens corporativas, com sede em Porto Alegre. Aletheia Message, fundadora e diretora-executiva da empresa, destaca 2025 como um ano de retomada forte, na esteira do pleno funcionamento do terminal da Capital:

— Com a retomada da malha aérea, impulsionou muitos negócios. Posso te dizer que 2025 foi um ano que incrementou assim em 60% nossas vendas, tanto na questão de viagens corporativas quanto na questão dos eventos corporativos.

Aletheia viu vendas aquecerem em 2025 após retomada do aeroporto. Divulgação / Next Trip

Novos espaços e estratégias de atração

Historicamente, Porto Alegre é um dos principais destinos do turismo de negócios do Estado. Adriane Hilbig, vice-presidente do Porto Alegre Convention Bureau, reforça que a Capital ainda não recuperou os mesmos níveis dos eventos corporativos do período pré-enchente. No entanto, reforça o potencial de retomada neste ano em razão de ações em conjunto com outros órgãos:

— Tem um potencial bastante grande. Existem muitos projetos na própria cidade de Porto Alegre para fomentar o turismo de negócios. Existe o Convention Bureau trabalhando, a prefeitura, o governo do Estado. Todos trabalhando juntos para que a gente consiga realmente fomentar isso. A Embratur está muito imbuída com isso também a nível nacional, de trazer mais negócios.

Adriane destaca novos espaços, como a arena que está sendo construída ao lado do Salgado Filho, e investimentos em infraestrutura da cidade como potencial de atração.

Arena de eventos é erguida em terreno próximo ao aeroporto. Duda Fortes / Agencia RBS

Já a diretora de Planejamento e Competitividade da Secretaria de Turismo afirma que investir em novos espaços é fundamental para o avanço do turismo corporativo no Estado. Ela destaca que a Capital e o Estado estão evoluindo nesse processo. Além do complexo junto ao aeroporto, ela cita a concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que permite novas utilizações para eventos e convenções.

Fora de Porto Alegre, Gramado também vem ampliando a presença como destino de viagens de negócio. Dados do Gramado, Canela e Região das Hortênsias Convention & Visitors Bureau apontam que, em 2025, a cidade realizou 575 eventos. Além da recuperação em relação a 2024, quando foram registrados 390 eventos, o dado do ano passado também supera os números de 2023 (530).

Outros dados