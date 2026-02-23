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45% dos adultos gaúchos estão inadimplentes, aponta Serasa; feirão é oportunidade para renegociar dívidas

Em janeiro de 2025, há um ano, a inadimplência atingia 40,87% da população adulta do RS

Mathias Boni

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