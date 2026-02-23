45% dos adultos gaúchos estão inadimplentes, aponta Serasa; feirão é oportunidade para renegociar dívidas

Conceito de inadimplente é diferente do significado de endividado. Shisu_ka / stock.adobe.com

Grave problema de economia doméstica, o atraso no pagamento de dívidas segue preocupando uma parcela significativa dos habitantes do Rio Grande do Sul. Conforme o Mapa da Inadimplência, levantamento periódico realizado pela Serasa, 4.027.712 gaúchos terminaram o último mês de janeiro inadimplentes. O número equivale a 45,35% da população adulta do Estado.

Em janeiro de 2025, há um ano, a inadimplência atingia 40,87% da população adulta gaúcha. Ao longo de todo o último ano, o pico proporcional da inadimplência no território gaúcho foi registrado em outubro, quando o índice chegou a 45,51% dos adultos no Estado.

Inadimplente, de acordo com a definição levada em consideração pela Serasa, é a pessoa que tem dívidas em atraso, ou seja, que não conseguiu pagar o valor devido no prazo estipulado. O conceito é diferente do que trata do endividado, que se refere a quem tem contas a pagar, como parcelas de cartão de crédito, financiamentos ou empréstimos, mas sem ter atrasado pagamentos.

— Estar inadimplente é limitante, porque, além de diminuir a capacidade do rendimento mensal para pagar as contas básicas, dificulta ainda para a pessoa conseguir ter dinheiro para investir em lazer, cuidados pessoais ou mesmo fazer uma poupança. Para quem está nessa situação, é fundamental traçar uma estratégia e ter consciência dos seus gastos, para que não superem a receita — afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa.

De olho na situação dos inadimplentes, a Serasa promove um mutirão de negociação de dívidas, com descontos de até 99% do valor total (veja abaixo).

No Rio Grande do Sul, os valores devidos por todos que estão inadimplentes somam R$ 29,8 bilhões — somente em Porto Alegre, a soma registra R$ 4,6 bilhões. São 16.940.098 unidades de dívidas, com ticket médio de R$ 7.404,42 por inadimplente e de R$ 1.494,93 por dívida.

Entre os gaúchos, os principais débitos se concentram nos segmentos de bancos e cartões (26,11%). Na sequência, vêm financeiras (19,4%) — instituições que oferecem crédito, mas não se enquadram como bancos tradicionais — e serviços (14,27%).

Inadimplência no Brasil

Considerando todo o país, a inadimplência atingiu, em janeiro, 49,66% da população adulta brasileira. O Rio Grande do Sul, abaixo da média nacional, está em 20º na lista da inadimplência entre os Estados e o Distrito Federal.

No Brasil todo, são 81.319.333 pessoas inadimplentes — em janeiro de 2025, eram 74.602.914 brasileiros nesta situação. Atualmente, o país soma 327 milhões de débitos ativos, que totalizam R$ 524 bilhões em dívidas.

O número de dívidas em atraso no Brasil, em janeiro, era de 327 milhões. O ticket médio por inadimplente é de R$ 6.453,29 e, por dívida individual, é de R$ 1.603,70.

Entre os principais segmentos responsáveis pelas pendências financeiras, bancos e cartões de crédito (26,3%) estão na liderança. Após, vêm contas básicas (22%) e empresas financeiras (19,8%).

— Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, vimos um crescimento importante no número de inadimplentes no Brasil. Esse crescimento ocorre também pelo cenário econômico do país e o efeito dos juros, e dificulta a capacidade da população em conseguir vencer o mês e ainda quitar as dívidas passadas — destaca Aline Vieira.

Feirão Limpa Nome

Agências dos Correios recebem ações presenciais do Feirão. Mateus Bruxel / Agência RBS

Para quem está inadimplente, a partir desta segunda-feira (23) terá início uma importante oportunidade para negociação de dívidas. É o Feirão Limpa Nome da Serasa, que ocorre em todo o país até 1º de abril.

Esta será a 35ª edição do evento, que é o maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil. Conforme destaca a Serasa, os inadimplentes poderão renegociar pagamentos em atraso com descontos de até 99% do valor total.

— Os feirões são ótimas oportunidades para quem quer reorganizar suas contas. Oferecem a chance de diminuir muito o valor do débito, e a partir disso, fica mais fácil para quem está inadimplente fazer um planejamento financeiro para o futuro e sair de vez dessa situação — ressalta a educadora financeira da Serasa.

A participação no feirão pode ocorrer de forma digital ou presencial (veja abaixo como participar), com ofertas e condições iguais.

Os Correios são parceiros da Serasa na iniciativa.

— Os Correios têm um papel fundamental na prestação de serviços à população, especialmente por estarem presentes em todo o país. Essa parceria com a Serasa amplia o acesso da população à negociação de dívidas, levando informação, orientação e oportunidades reais de regularização financeira a quem mais precisa — reforça Emmanoel Rondon, presidente da instituição.

Como participar do Feirão

Digital:

Site da Serasa

App da Sarasa ( Android e iOS )

e ) WhatsApp (11) 99575-2096

Presencial: