PF abre inquérito para investigar suposto esquema milionário do Banco Master com influenciadores para atacar o BC

Vereador de Erechim Rony Gabriel foi um dos procurados que denunciou o caso; o Master teria oferecido contratos entre R$ 250 mil e R$ 2 milhões a influencers

