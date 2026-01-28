PF abre inquérito para investigar suposto esquema milionário do Banco Master com influenciadores para atacar o BC

Banco Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo BC. Rovena Rosa / Agência Brasil

Com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal instaurou oficialmente inquérito para investigar suposto esquema em que influenciadores digitais teriam sido recrutados pelo Banco Master para produzir conteúdos com críticas ao Banco Central (BC). As informações são do g1.

Segundo denuncia da jornalista de O Globo Malu Gaspar, após ter liquidação extrajudicial decretada, em novembro de 2025, o Banco Master teria oferecido contratos entre R$ 250 mil e R$ 2 milhões para influenciadores digitais gravarem vídeos atacando o BC.

Além de descredibilizar o Banco Central, o esquema também teria como objetivo fortificar a imagem de Daniel Vorcaro – presidente do Banco Master que chegou a ser preso em 18 de novembro do último ano.

A abertura oficial do inquérito ocorre após autorização de Dias Toffoli, ministro relator do caso no STF. Antes, a Polícia Federal analisou as publicações dos influenciadores que teriam sido contatos pelo Master, que, juntos, somam mais de 36 milhões de seguidores nas redes sociais.