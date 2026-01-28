Fed mantém taxa de juros norte-americana inalterada, na faixa entre 3,50% e 3,75%

Powell, fará uma coletiva de imprensa para comentar o planejamento. GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado no período da tarde desta quarta-feira (28).

A organização informou que a geração de empregos se manteve baixa no país, enquanto a taxa de desemprego mostrou sinais de estabilidade. Ele também afirmaram que a inflação segue "um pouco alta".

"A incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada. O Comitê está atento aos riscos em ambos os lados de seu duplo mandato (direcionado a estimular o emprego e controlar a inflação)", diz o comunicado.

"Em apoio aos seus objetivos, o Comitê decidiu manter a faixa-alvo para a taxa dos fundos federais entre 3,5% e 3,75%", acrescentou.

O Banco Central norte-americano decidiu pela manutenção de juros nesta quarta após três reduções seguidas no ano passado — em setembro, outubro e dezembro.

Economistas e agentes do mercado têm destacado os impactos no país norte-americano, das sobretaxas aplicadas pelo presidente. Um dos principais receios é a alta da inflação ao consumidor, que já levou o banco central a adiar diversas vezes a redução dos juros.