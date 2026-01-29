Entidades gaúchas lançam manifesto pela retomada social e econômica do RS

Lideranças apresentaram documento na sede da Federasul, em Porto Alegre. Bruna Oliveira / Agência RBS

Entidades empresariais do Rio Grande do Sul uniram-se nesta quinta-feira (29) para o lançamento de um manifesto que busca a retomada de um Estado social e economicamente pujante. Assinado pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e outras sete associações — AGV, Agas, Setcergs, Federação Varejista, CDL, Sindilojas e Sindienergia —, o Manifesto Empreendedor 2026 lista ações em 12 eixos fundamentais para tratar do futuro do Estado, especialmente em um ano eleitoral.

Nas palavras do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, o documento aponta um Estado "mais próspero, inclusivo e humano". Ao longo de 96 páginas, o texto traz diagnósticos e cenários possíveis ao RS em meio a ameaças globais e oportunidades estratégicas no contexto mundial e brasileiro.

Costa explica que o texto é resultado de um manifesto anterior, lançado em 2023, que indicava as vocações econômicas do Estado. As crises climáticas seguintes àquele ano, evidenciadas por enchente e estiagem, contudo, levaram à reformulação atual, mais robusta, trançando estratégias "hemorrágicas" ao RS.

— O Rio Grande do Sul está precisando se reerguer de uma tragédia climática e de um êxodo de pessoas. As empresas estão indo embora para outros Estados com um sentimento hostil, e com elas estão indo centenas de milhares de jovens. Se não conseguirmos reverter o êxodo e as tendências sombrias sobre o futuro dos gaúchos, nós sabemos que o nosso futuro não será promissor, e isso depende de todos nós. O Rio Grande do Sul foi exemplo para o Brasil na educação, na saúde, nas obras de infraestrutura. Éramos líderes em vários setores econômicos, e fomos perdendo posições nos últimos 40 anos por uma permanente beligerância ideológica — apontou o presidente.

Um mapa aponta os entraves a serem superados, em temas que vão da macroeconomia à segurança pública. Entre as ações, estão medidas que preveem a melhora do ambiente de negócios, infraestrutura, transição energética, avanço em irrigação e a retenção de talentos.

Os 12 eixos

Riscos ao Trabalho e à Renda

Segurança Física e Jurídica

Macroeconomia e Social

Infraestrutura

Segurança Alimentar

Saúde

Educação

Ondas Migratórias

Turismo de Integração Cultural

Mineração

Comércio Exterior

Segurança Energética

De olho nas eleições que definirão o novo governador gaúcho em outubro, o manifesto surge com a intenção de pautar o debate eleitoral para além do discurso ideológico. Conforme a Federasul, os temas apontados pelo documento devem embasar decisões a serem tomadas pelo Estado a partir de gestão e visão estratégica.

O manifesto do grupo ainda marca o lançamento da campanha "O Povo pelo Povo - Todos juntos vencendo desafios do RS". Conforme Costa, o movimento social resgata um espírito de renovação entre os gaúchos, a exemplo do que foi vivido na enchente de 2024.