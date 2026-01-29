Economia

Entidades gaúchas lançam manifesto pela retomada social e econômica do RS

Manifesto Empreendedor 2026 é assinado por Federasul e outras sete associações de bloco empresarial. Texto lista ações em 12 eixos para o futuro do Estado

Bruna Oliveira

