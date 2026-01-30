Desemprego tem melhor resultado anual da série histórica em 2025, após recuo para 5,1% em dezembro

Taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% em 2025, equivalente a 6,2 milhões de pessoas. Agência RBS / Reprodução

A taxa anual de desemprego foi de 5,6% em 2025, alcançando o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa uma queda de um ponto percentual em comparação com 2024, quando o índice foi de 6,6%. O mês de dezembro também apresentou diminuição em comparação com novembro. A taxa foi de 5,1%, a mais baixa da série histórica, frente a 5,2% do mês anterior.

Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil no ano passado foi de 6,2 milhões. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — chegou a 103 milhões.

Outros dados

Em 2025, a taxa de informalidade recuou para 38,1%. Em 2024, foi de 39%. A renda média real do trabalhador chegou a R$ 3.560, crescendo 5,7% em comparação com 2024. Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 361,7 bilhões.

Números de 2025

Taxa de desocupação: 5,6%

População desocupada: 6,2 milhões

População ocupada: 103 milhões

Empregados com carteira assinada: 38,9 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,8 milhões

Trabalhadores por conta própria: 26,1 milhões

Taxa de informalidade: 38,1%

