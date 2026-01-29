Brasil fecha 2025 com saldo positivo de 1,2 milhão de postos de trabalho

Brasil encerrou 2025 com saldo de 1,2 milhão de vagas, mesmo com déficit em dezembro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Brasil registrou crescimento do mercado de trabalho em 2025, com a criação de 1.279.498 postos formais de emprego entre janeiro e dezembro. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Apesar do crescimento, o país fechou 618.164 vagas em dezembro do último ano. No mês anterior, em novembro do mesmo ano, 85.864 haviam sido abertas.

No acumulado do ano, o Brasil registrou 26.599.777 contratações e 25.320.000 demissões. Embora haja crescimento, este é o pior saldo registrado desde 2020 — ano que terminou com o fechamento de 189 mil vagas de trabalho, reflexo da pandemia de covid-19.

Com relação a 2024, houve redução de aproximadamente 23% no saldo. O acumulado daquele ano foi de 1,67 milhão de postos formais de trabalho criados.

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho explicou que a redução de vagas em dezembro reflete o encerramento de contratos temporários, algo comum especialmente no comércio durante os finais de ano.

Situação no RS

No mesmo ritmo do cenário nacional, o Rio Grande do Sul registrou saldo negativo de vagas em dezembro. Foram 90.745 contratações e 127.452 demissões no Estado, o que significa o fechamento de 36.707 postos de trabalho.

No entanto, o saldo é positivo ao considerar todos os meses de 2025. No acumulado do ano, o Rio Grande do Sul abriu 46.277 postos formais de emprego. Foram 1.528.430 admissões e 1.445.503 desligamentos.

Em Porto Alegre

A Capital também terminou 2025 com saldo positivo. O mercado de trabalho abriu 14.050 postos de emprego formal ao longo do ano.