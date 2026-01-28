Economia

Em Santa Catarina
Notícia

Beto Carrero anuncia expansão de R$ 2 bilhões e novas áreas temáticas; veja quais

Plano prevê novas atrações com personagens infantis, a montanha-russa mais cara do Hemisfério Sul e a estreia de hotéis dentro do complexo, em Penha

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS