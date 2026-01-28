Beto Carrero anuncia expansão de R$ 2 bilhões e novas áreas temáticas; veja quais

Ler resumo

Inaugurado em 28 de dezembro de 1991, o Beto Carrero World está localizado em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. BrunoMartinsImagens / stock.adobe.com

O Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, anunciou um plano de investimentos de R$ 2 bilhões para os próximos quatro anos.

Conforme informações divulgadas pela revista Exame, a administração busca dobrar o número de visitantes até o fim da década e inaugura uma nova fase do empreendimento, marcada pela ampliação de áreas temáticas e pela entrada definitiva no segmento de hospedagem no próprio complexo, em Penha, cidade de cerca de 33 mil habitantes no litoral norte de Santa Catarina.

A principal frente da expansão está na criação de novas áreas temáticas baseadas em personagens infantis licenciados. Após parcerias com marcas como DreamWorks, Mattel e Hasbro, o parque prepara agora uma área dedicada ao personagem Bob Esponja, em acordo com a Paramount.

O anúncio ocorre em um momento de crescimento do parque. Em 2025, a receita chegou a R$ 660 milhões, alta de 14% em relação ao ano anterior, enquanto o público atingiu 2,9 milhões de visitantes, acima dos 2,5 milhões registrados em 2024.

Novas áreas temáticas

O novo espaço deve ser instalado na área onde funcionava o antigo zoológico, desativado em 2024. O projeto inclui uma nova montanha-russa, anunciada como a mais cara já construída no Hemisfério Sul.

Além disso, o parque também terá uma área temática da Galinha Pintadinha, com investimento estimado em R$ 50 milhões, e uma nova atração infantil que ainda não foi divulgada.

Outra parte do investimento é a construção de hotéis dentro do complexo. Apesar de ocupar uma área total de 14 milhões de metros quadrados, o Beto Carrero utiliza atualmente apenas cerca de 10% do terreno disponível.

O plano prevê a construção de três torres hoteleiras, com 200 apartamentos cada, além de outros empreendimentos desenvolvidos em parceria com o setor privado. A proposta é criar hospedagens temáticas e imersivas, conectadas diretamente às atrações do parque.

Tendência no setor de parques

Dados da Associação Brasileira de Parques e Atrações indicam que a proporção de parques com hospedagem integrada cresceu de 17% para 25% em apenas um ano.

Outros empreendimentos também avançam nesse modelo, como o Cacau Park, da Cacau Show, e o Hopi Hari, que prevê a implantação de shopping center e torres residenciais e hoteleiras como parte de seu plano de recuperação.

Inaugurado em 28 de dezembro de 1991, o Beto Carrero World está localizado em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. O parque foi idealizado por João Batista Sérgio Murad, conhecido como Beto Carrero, inspirado em uma viagem à Disney e no sonho de criar um grande parque temático no Brasil.

O empreendimento começou com atrações simples, como shows e brinquedos mecânicos, e ao longo das décadas se transformou no maior parque temático da América Latina.