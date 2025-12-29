Veja quando o valor do salário mínimo de 2026 começa a valer

Caso fosse considerada apenas a regra constitucional, o piso nacional subiria para aproximadamente R$ 1.582 em 2026. Rochu_2008 / stock.adobe.com

O governo federal oficializou o novo valor do salário mínimo para 2026. Em decreto publicado no Diário Oficial da União, o piso nacional passará para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro. Com o reajuste de 6,79%, trabalhadores, aposentados e pensionistas do INSS que recebem o valor mínimo serão diretamente beneficiados. O valor por dia corresponderá a R$ 54,04, e o valor por hora, a R$ 7,37.

O piso serve de referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além dos assalariados.

Caso fosse considerada apenas a regra constitucional, que prevê a correção do salário mínimo pela inflação, o piso nacional subiria dos atuais R$ 1.518 para algo próximo de R$ 1.582 em 2026. O cálculo considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada em 12 meses até novembro, que ficou em 4,18%.

Durante os governos Jair Bolsonaro e Michel Temer, o salário mínimo foi corrigido apenas analisando a inflação, sem aumento real do poder de compra. No atual mandato de Lula, o piso voltou a registrar ganhos acima da inflação.

Esse valor mais elevado é resultado da retomada da política de valorização do salário mínimo, que prevê reajustes reais vinculados ao desempenho da economia.

Em 2023, o Congresso aprovou uma medida provisória enviada pelo governo que incorporou esse mecanismo à legislação. Agora, o reajuste do mínimo combina a variação do INPC até novembro e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

Se a fórmula fosse aplicada integralmente, o salário mínimo de seria corrigido pela inflação de 4,18% e pelo crescimento do PIB de 2024, de 3,4%, o que resultaria no valor de cerca de R$ 1.636.