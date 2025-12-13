Economia

Tradição
Notícia

"Vamos comprar mais uvas": as escolhas dos consumidores para driblar preços altos e garantir a ceia de Natal

Valor pago por itens comuns na celebração ficou estável, na média, mas carnes e oleaginosas tiveram altas, enquanto batata e arroz ficaram mais baratos

Mathias Boni

