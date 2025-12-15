Toffoli determina retomada de investigação sobre fraudes no Banco Master

Magistrado autorizou delegado a solicitar medidas como a quebra de sigilos fiscal e telemático dos réus. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli ordenou a continuidade das investigações sobre um suposto esquema de fraude financeira bilionária envolvendo o Banco Master. A ordem foi assinada nesta segunda-feira (15).

A decisão prevê novas diligências, incluindo a oitiva de executivos investigados e de dirigentes do Banco Central. As informações são do g1.

No despacho, o ministro ordenou uma série de diligências urgentes, com prazo inicial de 30 dias para cumprimento pela Polícia Federal (PF).

Toffoli também autorizou o delegado responsável a solicitar medidas como a quebra de sigilos fiscal e telemático dos réus, desde que devidamente justificadas.

Novas ações na investigação