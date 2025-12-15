Toffoli determina retomada de investigação sobre fraudes no Banco Master

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli ordenou a continuidade das investigações sobre um suposto esquema de fraude financeira bilionária envolvendo o Banco Master. A ordem foi assinada nesta segunda-feira (15).
A decisão prevê novas diligências, incluindo a oitiva de executivos investigados e de dirigentes do Banco Central. As informações são do g1.
No despacho, o ministro ordenou uma série de diligências urgentes, com prazo inicial de 30 dias para cumprimento pela Polícia Federal (PF).
Toffoli também autorizou o delegado responsável a solicitar medidas como a quebra de sigilos fiscal e telemático dos réus, desde que devidamente justificadas.
Novas ações na investigação
- Depoimento de dirigentes do BC: autoridades do Banco Central serão chamadas a prestar esclarecimentos sobre operações do Banco Master e possíveis impactos em outras instituições
- Oitiva dos investigados: pessoas citadas nas denúncias deverão depor e apresentar documentos que ajudem a esclarecer os fatos
- Quebra de sigilos: o delegado responsável poderá solicitar, de forma imediata, o afastamento de sigilos telefônicos, telemáticos, fiscais e de correspondência, tanto dos investigados quanto de terceiros ligados ao caso
- Requisição de informações: a PF está autorizada a requisitar dados de órgãos públicos e empresas para dar andamento às apurações