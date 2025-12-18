Tesouro aprova empréstimo de R$ 12 bilhões para os Correios

Caso os Correios não consigam honrar as parcelas, o Tesouro cobrirá a dívida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Tesouro Nacional autorizou um empréstimo de R$ 12 bilhões para os Correios, com garantia da União. A operação integra o plano de reestruturação da estatal apresentado ao governo federal. A informação foi confirmada por integrantes do governo envolvidos nas negociações.

Caso os Correios não consigam honrar as parcelas, o Tesouro cobrirá a dívida. A taxa de juros definida é de 115% do CDI, abaixo do teto de 120% estabelecido pelo órgão — limite que havia motivado a rejeição da primeira proposta, semanas atrás. As informações são do g1.

A redução da taxa ocorreu após a entrada da Caixa Econômica Federal no grupo de instituições financeiras que compõem o pool responsável pela operação: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander.

Prejuízos em série

Desde 2022, os Correios vêm apresentando prejuízos, mas o resultado negativo vem piorando semestre a semestre. Naquele ano, a empresa fechou no vermelho em R$ 767 milhões, com pequena melhora para um prejuízo de R$ 596 milhões, em 2023. Em 2024, contudo, o rombo chegou a R$ 2,59 bilhões.

No início de setembro, a empresa anunciou um prejuízo de R$ 4,37 bilhões no primeiro semestre de 2025 - um aumento de 222% em relação ao prejuízo de R$ 1,35 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior.

