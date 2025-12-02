SM de Negócios: campanha Natal Presente inicia com mais de 500 lojas participantes em Santa Maria

Na última edição, mais de 400 mil cupons foram emitidos. CDL / Divulgação

A quinta edição da campanha Natal Presente, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Maria, já está em andamento com a participação de mais de 500 empresas.

A ação, que segue até 5 de janeiro de 2026, tem como principal atrativo o sorteio de um carro zero quilômetro.

Na última edição, mais de 400 mil cupons foram emitidos, e a expectativa da entidade é ampliar ainda mais o engajamento do comércio local neste fim de ano.

Segundo a presidente da CDL, Elizabeth Flores, o período natalino é um dos mais importantes para o setor, e a campanha busca fortalecer as vendas, incentivar compras no comércio da cidade e atrair consumidores de toda a região. Durante os 50 dias de promoção, cada R$ 100 em compras nas lojas participantes dá direito a um cupom, limitado a 15 por compra. Pagamentos com cartões Banrisul rendem cupons em dobro, com limite de até 30 por compra.

Além do carro Polo Track Zero Km, que será sorteado em 6 de janeiro de 2026, os consumidores também concorrem a três Smart TVs de 65 polegadas, com sorteios marcados para os dias 4, 11 e 18 de dezembro deste ano. Assim como nas edições anteriores, o vendedor que emitir o cupom ganhador do carro também será premiado com uma Smart TV.

Confira a entrevista na íntegra: