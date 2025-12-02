Economia

SM de Negócios
Notícia

SM de Negócios: campanha Natal Presente inicia com mais de 500 lojas participantes em Santa Maria

Campanha da CDL já está em andamento e vai sortear um carro zero quilômetro e outros prêmios até janeiro de 2026.

Tayline Manganeli

