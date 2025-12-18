Senado aprova corte em isenções tributárias; medida libera R$ 22,45 bilhões para o Orçamento de 2026

O relator do projeto no Senado foi Randolfe Rodrigues. Waldemir Barreto / Agência Senado/Divulgação

O Senado aprovou o projeto de lei (PL) que reduz em 10% isenções tributárias federais e aumenta a taxação sobre fintechs e casas de aposta. O texto foi apreciado pelo plenário nesta quarta-feira (17) e recebeu 62 votos favoráveis e seis contrários.

A aprovação da matéria libera R$ 22,45 bilhões no Orçamento para 2026 e é considerada fundamental para que a lei orçamentária seja votada ainda nesta semana, de acordo com o g1.

Como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PL estabelece que as isenções tributárias só poderão ser prorrogadas por até cinco anos. A exceção fica para aquelas referentes a investimentos de longo prazo e que não tragam prejuízos às metas fiscais.

De acordo com a Secretaria Especial da Receita Federal, os benefícios e incentivos tributários federais giram em torno de R$ 612 bilhões, o equivalente a 4,43% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a nova regra, fica estabelecida uma trava, limitando a concessão de incentivos quando os benefícios ultrapassarem 2% do PIB.

Relator do projeto, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) defendeu que benefícios concedidos pelo governo federal precisam ser avaliados constantemente.

— Trata-se, então, de proposta que aponta para a redução de incentivos, para maior transparência e controle sobre os valores, caminhando para maior responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, para o combate de distorções causadas pela falta de avaliação de tais medidas — afirmou ele.

Tributação para as bets

As casas de apostas online terão um aumento de quota fixa escalonado por anos, passando dos atuais 12% para 13% em 2026 e 14% em 2027, chegando a 15% em 2028.

A previsão é que metade desse aumento seja destinado à seguridade social e metade para ações de saúde.

A fim de apertar a fiscalização, o texto prevê que aqueles que divulgarem publicidade de bets não autorizadas sejam responsabilizadas.

Capital próprio

O projeto também eleva de 15% para 17,5% a alíquota do Imposto de Renda na fonte sobre juros pagos a título de remuneração do capital próprio (JCP) distribuídos por empresas aos sócios.

Fintechs e instituições financeiras

O aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para determinadas instituições financeiras também será escalonado. Sociedades de crédito, financiamento e investimento (fintechs) e sociedades de capitalização passam de 15% para 17,5% até 31 de dezembro de 2027, e para 20% a partir de 2028.

Já a alíquota de 9% sobe para 12% até o fim de 2027 e para 15% a partir de 2028 nos seguintes casos: