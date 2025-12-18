Economia

Segue para sanção
Notícia

Senado aprova corte em isenções tributárias; medida libera R$ 22,45 bilhões para o Orçamento de 2026

Texto — que recebeu 62 votos favoráveis e seis contrários — também aumenta tributação para casas de apostas e fintechs

Zero Hora

