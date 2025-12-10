Salário mínimo será reajustado em R$ 103 em 2026; veja o valor

Atualmente, em 2025, o salário mínimo é de R$ 1.518. Raquel Beatriz Nienow / stock.adobe.com

Com reajuste de R$ 103, o salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

O aumento entrará em vigor em janeiro do próximo ano, mas o trabalhador só receberá o salário com reajuste em fevereiro, conforme o g1. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.518.

Para 2026, a regra de reajuste determina que o valor sofra duas correções. Uma é pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, 2025. Ou seja, os 4,18% anunciados hoje.

A segunda correção é o crescimento da economia de dois anos antes, no caso, 2024. No último dia 4, o IBGE revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, confirmando a expansão em 3,4%.

No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.