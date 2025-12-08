RS lidera ranking nacional de cervejarias por habitante; saiba quais as cidades que têm mais fábricas

Ler resumo

Produção brasileira alcançou 15 bilhões de litros de cerveja em 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro em que os seus habitantes estão mais bem servidos de cervejarias. Pioneiro quando o negócio é a bebida, o RS fechou o ano passado com a marca de uma cervejaria para cada 32.177 habitantes. A média nacional é de uma unidade produtora para cada 109.073 pessoas.

Os dados constam no Anuário da Cerveja 2025, publicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e elaborado com base nos registros de referência do ano anterior.

Depois do RS, aparecem Estados como Santa Catarina e Paraná no ranking de densidade cervejeira:

Rio Grande do Sul: 32.177 habitantes por cervejaria Santa Catarina: 32.234 Espírito Santo: 45.579 Paraná: 67.570 Minas Gerais: 88.110

Linha Nova, na serra gaúcha, segue sendo o município brasileiro com a maior densidade cervejeira no Brasil — uma cervejaria para cada 860 habitantes. Conhecida como "o berço das cervejarias no Rio Grande do Sul", a cidade de 1.721 habitantes abrigou a produção das primeiras bebidas do tipo feitas em solo gaúcho, em 1864.

Conforme a pesquisa, o RS fechou 2024 com 14 cervejarias a mais em relação ao ano anterior, um crescimento de 4,2% no número de estabelecimentos. Eram 335 em 2023, passando para 349 no ano passado. É o segundo Estado do país com o maior número de estabelecimentos do tipo, atrás apenas de São Paulo.

Apesar do salto, o RS também foi o Estado com o maior número de cancelamentos e vencimentos de registros de cervejarias, com 32 ocorrências, o que corresponde a 28,8% do total verificado no país. Porto Alegre e Caxias do Sul, na Serra, foram os municípios com maior número, com quatro ocorrências em cada cidade.

Polo regional

Porto Alegre é a segunda cidade do país com o maior número de cervejarias, com 43 estabelecimentos — que somam 1.594 rótulos registrados na Capital. À frente, vem São Paulo, com 66 indústrias do setor.

Outras quatro cidades gaúchas aparecem listadas entre os municípios com mais negócios do ramo no país:

Caxias do Sul (22)

Santa Cruz do Sul (11)

Bento Gonçalves (10)

Farroupilha (10)

Ao todo, existem 1.949 cervejarias registradas no Brasil. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro lideram a concentração de negócios. Em 790 municípios brasileiros, há pelo menos uma cervejaria.

Presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias, Matheus Andrade diz que os números reais são ainda maiores, se consideradas as chamadas cervejarias ciganas, que são as que não têm unidade própria, mas terceirizam a produção. O raio X do setor, diz Andrade, só reforça a relevância gaúcha como polo da bebida.

— O boom da cervejaria artesanal começou aqui, e muito se atribui ao histórico, até cultural, da presença alemã de trazer a tradição. É uma representação muito forte e temos feito um trabalho para retomar a primeira posição, que foi ultrapassada por São Paulo. Queremos buscar benefícios para cada vez mais manter o protagonismo — diz o presidente.

Detalhes da produção