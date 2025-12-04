RS ganhou ao menos 13 atacarejos em 2025; veja onde e quais serão as próximas lojas

Inauguração de lojas novas e modernas tem atraído o público. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Tendência no mundo do varejo, os negócios que combinam vendas em grandes quantidades ao consumo unitário final, os famosos atacarejos, caíram no gosto do consumidor gaúcho. Em março, Zero Hora noticiou que pelo menos sete unidades estavam previstas para abrir este ano em Porto Alegre e em cidades da Região Metropolitana. Um novo levantamento mostra agora que pelo menos 12 lojas do tipo já abriram as portas em 2025 no Estado, localizadas na Capital e no Interior. Até o fechamento do ano, serão ao menos 13 novos atacarejos em operação no RS.

O modelo de negócio em expansão no Rio Grande do Sul já era tendência em Estados como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Além dos preços em conta, principal atrativo deste tipo de loja, a experiência de compras cada vez mais profissionalizada, com lojas novas e modernas, tem atraído o público.

Sem competição com supermercados tradicionais

Conforme a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o RS ganhou cerca de cem novos supermercados ao longo do ano. A entidade explica que os atacarejos possuem a mesma Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos supermercados — uma espécie de CNPJ dos negócios. Isso dificulta a distinção entre os tipos de loja para fins de estatísticas sobre a abertura delas.

Mesmo sem dados exatos, a percepção é de crescimento. Presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Júnior adianta que a associação prepara para 2026 um estudo que vai mapear, em números, a tendência no varejo. Enquanto isso, o interesse por novas lojas dá as pistas de que o modelo veio para ficar.

Na percepção do dirigente, contudo, os atacarejos não competem com a experiência de compras do dia a dia, em lojas menores, proporcionada pelos supermercados tradicionais. No caso dos atacarejos, o grande fator de impulso, diz, é o preço. E acrescenta que há diferenças de padrão entre os atacarejos do Interior, ainda em formatos mais simples, e os da Capital, cada mais modernos.

Não é a experiência de compra em si, e sim a oportunidade de pagar menos. O consumidor se submete a um tipo mais simples de loja, de mercadorias dispostas de outra forma, para comprar em bom valor. LINDONOR PERUZZO JÚNIOR Presidente da Agas

Veja as lojas inauguradas em 2025

O Grupo Zaffari inaugurou em abril o seu segundo atacarejo na Capital , sob a marca Cestto , entre as avenidas Protásio Alves e Ary Tarragô

, sob a marca , entre as avenidas Protásio Alves e Ary Tarragô O Grupo Imec, de Lajeado, inaugurou em setembro mais uma loja da marca Desco na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre

na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre Em aposta na Região Metropolitana, o Grupo Zaffari inaugura nesta quinta-feira (4) o atacarejo Cestto na RS-040 , em Viamão

, em Viamão O Comercial Zaffari, dono da marca Stok Center, abriu atacarejo em setembro, na RS-040, também em Viamão.

Outra unidade da Stok Center foi inaugurada em Canoas, em março.

O Comercial Zaffari também chegou em agosto na região Central, com o Stok Center em Santa Maria

Erechim, no Norte, outro Stok Center foi inaugurado em julho

A Macromix, marca de atacarejos do grupo Unidasul, abriu em maio mais uma loja em Esteio

Também na Região Metropolitana, a Macromix inaugurou em outubro atacarejo em Cachoeirinha

Em agosto, foi a vez do Fort Atacadista abrir mais uma loja em Gravataí

A bandeira Via Atacadista, do Grupo Passarela, de Santa Catarina, chega ainda em dezembro em Lajeado. A inauguração está prevista para o dia 11.

O Grupo Vancosty inaugurou em agosto o Avanty Atacadista, em Gravataí

Já o Max Center estreou a bandeira Jumbo Atacadista em setembro em Porto Alegre, no bairro Jardim Carvalho

