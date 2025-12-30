RS criou 4,6 mil vagas com carteira assinada em novembro

Comércio foi o que gerou maior saldo positivo, com 4.197 vagas. Porthus Junior / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de 4.635 postos de emprego formal em novembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta terça-feira (30).

O número foi alcançado após as 116.038 admissões e os 111.403 desligamentos que ocorreram no Estado durante o mês passado.

Dos cinco grandes setores, no Estado, Comércio foi o que gerou maior saldo positivo, com 4.197 vagas. Depois, vem a Agropecuária, que gerou 2.258 postos positivos. Serviços veio na sequência, com 1.712 vagas.

Apresentaram saldo negativo o setor de Indústria, com -2.913 vagas, e Construção, com -619.

Gênero

No RS, em novembro, o maior saldo positivo foi registrado na contratação de mulheres. Foram 3.504 vagas criadas, resultado de 54.419 admissões e 50.915 desligamentos.