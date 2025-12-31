Quanto pode render por mês o prêmio da Mega da Virada em aplicações financeiras

Prêmio da Mega da Virada está estimado em R$ 1 bilhão neste ano. RNL Fotografia / stock.adobe.com

Além da espera pelo ano novo, o dia 31 de dezembro também enche os brasileiros de expectativas por uma outra razão: o tão aguardado sorteio da Mega da Virada. Neste ano, o concurso deve pagar um valor histórico no prêmio, estimado em R$ 1 bilhão.

O sorteio ocorre nesta quarta-feira (31), às 22h. As apostas para concorrer ao prêmio podem ser realizadas até as 20h, duas horas antes do início do evento.

Apesar do alto valor do prêmio, o vencedor do certame poderá ainda multiplicar a quantia através de aplicações financeiras. Há diversas opções de investimentos no mercado, com diferentes possibilidades de retorno ao investidor.

Com a orientação de Adriano Severo, consultor de investimentos e planejador financeiro da Severo Capital, Zero Hora fez algumas simulações de quanto aplicações do prêmio de R$ 1 bilhão poderiam render ao eventual investidor. Conforme destaca Severo, foram considerados os rendimentos de 2025 como referência para o exercício.

— Esse valor é altíssimo e o cenário ideal é sempre diversificar a carteira de investimentos, independentemente da fortuna — reforça o consultor.

Veja as simulações a seguir.

Rendimento do prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada

Poupança

A aplicação de R$ 1 bilhão na poupança renderia um retorno próximo de R$ 6,6 milhões ao investidor a cada mês, considerando rendimento mensal aproximado de 0,7%. Esses rendimentos ainda são isentos de Imposto de Renda.

LCA/LCI de 90% do CDI

Se a opção de investimentos do prêmio for por Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) ou Letras de Crédito Imobiliário (LCI) de 90% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), o retorno mensal aproximado poderá ser de R$ 10 milhões, considerando rendimento de 1% ao mês. Nessa proposta, os rendimentos também são isentos de Imposto de Renda.

Tesouro Selic

Com a aplicação de R$ 1 bilhão no Tesouro Selic, o investidor poderia ter um retorno de R$ 11,3 milhões ao mês. O cálculo considera um rendimento mensal aproximado de 1,1%.

CDB de 130% do CDI

Ao se optar por investir o prêmio da Mega da Virada no CDB (Certificado de Depósito Bancário) de 130% do CDI, o retorno ao investidor poderia ser de R$ 14,2 milhões por mês. A projeção considera rendimento mensal aproximado de 1,4%.

IFIX (Fundos imobiliários)

Considerando o IFIX, que é o índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs), o investidor que aplicar R$ 1 bilhão replicando a atividade do índice poderia ter um retorno de R$ 16 milhões por mês. O rendimento mensal considerado é de 1,6%.

Ibovespa