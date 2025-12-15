Quando será paga a segunda parcela do 13º salário? Calcule o valor do benefício

Cálculo do 13º salário é feito com base na remuneração mensal e no número de meses trabalhados ao longo do ano. Darssaievisk / stock.adobe.com

A segunda parcela do décimo terceiro salário será antecipada em 2025: o depósito, previsto para ser efetuado até o dia 20 de dezembro, na próxima sexta-feira (19), já que a data limite cai em um sábado.

O benefício, também conhecido como gratificação natalina, é o pagamento de um salário extra no final de cada ano, e corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado.

Essa outra metade do recurso, agora, deverá vir com descontos de Imposto de Renda (IR) e INSS.

Quem tem direito a receber?

Todo trabalhador contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tem direito ao 13º salário, incluindo urbanos, rurais, avulsos e domésticos.

Além dos trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do INSS também têm direito ao benefício, conforme determina a legislação brasileira.

Como é calculado o 13º salário

O benefício é calculado de forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano. Para encontrar o valor, divide-se o salário bruto mensal por 12 e multiplica-se pelo total de meses completos de trabalho. O resultado corresponde ao valor integral do benefício, que geralmente é pago em duas parcelas.

Entram na base de cálculo o salário-base e adicionais como insalubridade, periculosidade, adicional noturno, além da média de horas extras e comissões.

Já benefícios indenizatórios ou eventuais — como vale-transporte e auxílio-alimentação — não são considerados no cálculo.

A primeira parcela equivale à metade do valor total. A segunda é paga com os descontos legais, como INSS e Imposto de Renda.

Calculadora de Zero Hora

Ferramenta criada por Zero Hora ajuda a descobrir o quanto você receberá na segunda parcela do 13º. Basta colocar o salário bruto mensal em R$ e indicar os meses trabalhados em 2025.



