Projeto que aumenta a tributação de bets e fintechs é aprovado por comissão do Senado

Projeto que tramita no Senado cria mecanismos para combater casas de apostas que funcionam de forma irregular. Camila Hermes / Agencia RBS

O projeto que aumenta a tributação das casas de apostas online, as chamadas bets, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) nesta terça-feira (2). A alíquota total de impostos cobrados sobre as empresas passa de 12% para 18%. A cobrança de encargos será feita de forma gradual: entre 2026 e 2027, subirá para 15%.

Parte dos valores arrecadados com o projeto deverá ser usado para compensar perdas dos Estados e municípios com a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. O aumento proposto originalmente era de 24%, mas o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), recuou.

Além do aumento da taxa, o texto também cria mecanismos para combater o funcionamento irregular de casas de apostas. A proposta prevê ainda que instituições financeiras compartilhem informações e monitorem indícios de fraudes das empresas ilegais.

As fintechs, instituições que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros, também sofrerão aumentos na cobrança: de 9% para 15%. Segundo Braga, essas mudanças podem gerar uma arrecadação de R$ 1,6 bilhão.