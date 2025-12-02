Economia

Arrecadação compensatória
Notícia

Projeto que aumenta a tributação de bets e fintechs é aprovado por comissão do Senado

Alíquota total sobre atividades de casas de apostas online passa de 12% para 18%. Já a das financeiras sobe de 9% para 15%

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS