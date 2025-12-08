Quais profissões vão estar em alta em 2026? Veja em quais carreiras vale apostar

Avanço tecnológico vem impulsionando o mercado de trabalho. Andrey_Popov / Shutterstock | Portal EdiCase

O mercado de trabalho global atravessa uma das transformações mais intensas de sua história. Entre avanços tecnológicos acelerados, mudanças demográficas, pressões ambientais e novos comportamentos de consumo, 2026 surge como um marco: é o ano em que várias novidades e tendências começarão a se consolidar e a redesenhar o perfil dos profissionais mais disputados da próxima década.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, 23% dos empregos globais devem passar por mudanças significativas até 2027, com a criação de mais de 69 milhões de novas vagas e a eliminação de cerca de 83 milhões de posições consideradas obsoletas.

No Brasil, os impactos já são visíveis: um levantamento feito pela GupyInsights e Accenture indica que a busca por profissionais com conhecimento em Inteligência Artificial cresceu 306% entre empresas brasileiras, mostrando que dominar tecnologias emergentes se tornou essencial. Ainda assim, áreas tradicionais como saúde, finanças, marketing e sustentabilidade continuam aquecidas, agora com novas exigências e competências híbridas.

Para Sylvestre Mergulhão, especialista em mercado de trabalho em tecnologia e CEO da Impulso, o movimento vai muito além da dimensão técnica e alcança a esfera cultural.

— O que está acontecendo de verdade é muito mais interessante. A tecnologia está sendo usada para mapear habilidades que antes passavam despercebidas, personalizar treinamentos de acordo com o perfil de cada pessoa, identificar gaps de performance antes que se tornem problemas e melhorar a experiência do colaborador desde o primeiro dia — afirma.

Quais as profissões que estarão em alta em 2026



A seguir, veja os setores que devem crescer e as profissões que prometem mais oportunidades no próximo ano — e entenda, de forma simples, o que cada profissional faz no dia a dia.

1. Cientista de dados

Esse profissional transforma grandes volumes de dados em insights estratégicos que orientam decisões importantes. No dia a dia, cria modelos estatísticos, analisa tendências, identifica oportunidades de negócio e desenvolve previsões que ajudam a reduzir custos e aumentar receita. É um dos profissionais mais procurados por empresas que querem se tornar data-driven.

Especialista em IA desenvolve sistemas inteligentes, chatbots, modelos de machine learning e automações. Gorodenkoff / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Especialista em Inteligência Artificial

O especialista em IA atua desde o desenho do algoritmo até sua implementação e monitoramento. Também orienta áreas internas sobre como usar IA de forma ética e estratégica. Ainda, desenvolve sistemas inteligentes, chatbots, modelos de machine learning e automações que ajudam empresas a operar melhor, como explica Paulo Simon, especialista em inteligência de dados e transformação e VP de Desenvolvimento de Negócios na Keyrus.

— Enquanto a tecnologia pode ser treinada para "aprender", o julgamento, a criatividade e a ética — características profundamente humanas — continuam a desempenhar um papel insubstituível na sociedade e nos negócios — afirma.

3. Desenvolvedor de software (full stack, mobile, cloud)

O desenvolvedor de software cria aplicativos, plataformas, websites e sistemas que sustentam serviços inteiros. Full stacks cuidam tanto do front quanto do back-end; desenvolvedores mobile focam aplicativos; e especialistas em cloud constroem soluções escaláveis. É uma profissão essencial em praticamente todos os setores da economia.

4. Arquiteto de soluções em cloud

O arquiteto de soluções em cloud planeja estruturas tecnológicas que rodam na nuvem, sempre com foco em segurança, desempenho e escalabilidade. Trabalha lado a lado com equipes de desenvolvimento e infraestrutura para garantir que as aplicações funcionem sem interrupções — mesmo com altos volumes de usuários.

5. Especialista em big data e analytics

Esse especialista analisa grandes bases de dados para encontrar padrões, prevenir riscos e identificar oportunidades de crescimento. Atua na criação de dashboards, automação de análises e construção de indicadores. É indispensável para empresas que dependem de previsões de demanda, comportamento do consumidor ou análise de mercado.

6. Profissional de governança, compliance e gestão de riscos

Esses profissionais garantem que as empresas funcionem dentro das leis, normas e boas práticas. Mapeia riscos, estabelece políticas internas, promove treinamentos e cria mecanismos de prevenção a fraudes. Tem ganhado destaque em fintechs, bancos, indústrias e serviços.

7. Especialista em segurança da informação

O especialista em segurança da informação desenvolve estratégias para proteger dados, sistemas e servidores contra invasões e ataques. Implementa protocolos de segurança, monitora vulnerabilidades e analisa incidentes. Em um cenário de ataques crescentes — que teve aumento de 67% no Brasil em 2024 — tornou-se um cargo essencial.

8. Analista de cibersegurança

O analista de cibersegurança acompanha o ambiente digital da empresa em tempo real, respondendo a incidentes, analisando alertas e reforçando barreiras de segurança, contenção de ataques e recuperação de sistemas. Ações fundamentais em um país como o Brasil que sofre milhares de ataques virtuais, gerando incontáveis prejuízos às companhias, como pontua o especialista em cibersegurança e CEO da Security First, Fernando Corrêa.

— Além das perdas diretas, há os danos intangíveis à reputação e à confiança dos clientes. Uma empresa que sofre um vazamento de dados pode levar anos para recuperar sua credibilidade no mercado — acrescenta. Ou seja, isso faz com que este seja um profissional cada vez mais valorizado.

9. Engenheiro de fintech / analista de dados financeiros

Esse profissional cria soluções tecnológicas para pagamentos, crédito e sistemas bancários modernos. Trabalha com APIs financeiras, análise de risco, ferramentas antifraude e automações que tornam o setor financeiro mais ágil e seguro.

10. Especialista em open banking e blockchain

O especialista em open banking e blockchain integra dados bancários entre instituições, desenvolve sistemas descentralizados e cria mecanismos de segurança para transações digitais. Projeta contratos inteligentes (smart contracts) e soluções em criptoativos.

Murilo Rabusky, especialista em tecnologia financeira e diretor de negócios na Lina Open X, ressalta:

— Encontrar talentos capazes de combinar conhecimentos técnicos robustos com visão estratégica de negócios é um desafio significativo. O segmento de Open Finance é intrinsecamente complexo, e sua natureza inovadora implica em uma escassez de profissionais com experiência prévia.

11. Especialista em telemedicina e saúde digital

O especialista em telemedicina e saúde digital usa a tecnologia para otimizar consultas à distância, monitoramento remoto e prontuários eletrônicos.

Esse profissional trabalha com softwares de teleatendimento, análise de dados de pacientes e plataformas de saúde conectada — ampliando acesso e reduzindo filas.

O terapeuta ocupacional e psicólogo atua no acolhimento e no apoio de pessoas neurodivergentes. VH-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

12. Terapeuta ocupacional e psicólogo

Atuam no acolhimento de trabalhadores, estudantes e crianças neurodivergentes. Realiza avaliações, terapias, intervenções preventivas e programas de cuidado emocional. A crescente demanda da educação básica e do mercado corporativo impulsiona essa profissão.

A terapeuta e supervisora de Terapia Ocupacional na Genial Care, Alessandra Peres, explica a importância dessa profissão.

— Temos um déficit de cerca de 24 mil terapeutas no Brasil, e é especialmente preocupante em áreas que exigem atenção especializada, como o atendimento a crianças com autismo. O terapeuta ocupacional é fundamental nos cuidados com crianças atípicas, pois ajuda a construir as bases para o desenvolvimento das habilidades essenciais para a independência e vida diária — aponta.

13. Gestor de experiência do cliente (CX Manager)

O gestor de experiência do cliente mapeia toda a jornada do consumidor, identifica pontos de atrito e cria estratégias para elevar a satisfação e fidelização. Trabalha com pesquisas de NPS (Net Promoter Score), atendimento omnichannel e melhorias contínuas, e é crucial para evitar perdas por má experiência do cliente.

14. Marketing digital orientado a dados

O profissional de marketing digital cria campanhas baseadas em métricas, comportamento do usuário e análises preditivas. Opera ferramentas de automação, SEO, mídia paga e personalização, transformando dados em ações que convertem, e é um dos mais procurados do mercado em seu segmento.

O professor da FGV e especialista em vendas, Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível, reforça o papel desse profissional:

— O futuro do marketing não está apenas nas ferramentas que usamos, mas na inteligência com que aplicamos cada recurso. Profissionais que entendem isso e utilizam a tecnologia como alavanca, e não como muleta, estarão sempre um passo à frente.

15. Especialista em growth marketing (growth hacker)

Esse profissional experimenta, testa e otimiza estratégias para acelerar o crescimento da empresa. Trabalha com hipóteses, testes A/B, funis avançados e métricas de retenção. É muito buscado por startups e empresas em expansão rápida.

16. UX writer e content designer

Escreve textos estratégicos para produtos digitais — menus, botões, mensagens de erro, tutoriais e fluxos de navegação. Ajuda a tornar a experiência mais clara, humanizada e eficiente. Atua próximo de designers e desenvolvedores.

17. Diretor de Receita (CRO)

O profissional alinha marketing, vendas e pós-venda para gerar receita de forma sustentável. Analisa indicadores, lidera equipes, desenha pipelines e cria estratégias de crescimento. É um cargo c-level que tem impacto direto nas metas do negócio.

18. Especialista em Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR)

Esses especialistas desenvolvem soluções imersivas para educação, varejo, entretenimento e treinamento corporativo. Cria experiências interativas que conectam marcas e consumidores de forma inovadora, trazendo um olhar humano, estratégico e criativo que transforma marcas em experiências memoráveis.

19. Gestor de sustentabilidade e ESG

O gestor define políticas ambientais e sociais, monitora indicadores ESG (Environmental, Social and Governance) e integra práticas sustentáveis ao planejamento da empresa. Atua com relatórios, certificações e governança.

20. Especialista em energias renováveis e economia circular

Esse especialista projeta soluções para reduzir impactos ambientais, otimizar recursos e implementar energia limpa. Participa da construção de modelos circulares em indústrias e serviços.

21. Técnico de turbinas eólicas

O técnico de turbinas eólicas faz manutenção, inspeção e operação de turbinas em parques eólicos. Trabalha em altura, acompanha sensores e garante eficiência na geração de energia — uma área em expansão no Brasil.

22. Instalador de energia solar

Executa instalação, inspeção e manutenção de painéis solares em residências, comércios e indústrias. É uma carreira com crescimento acelerado, graças à popularização das energias limpas.

O perfil do profissional de sucesso em 2026

A combinação de múltiplas tendências mostra que o profissional de 2026 precisará unir especialização técnica com competências humanas que a IA não é capaz de replicar, como criatividade, empatia, pensamento crítico e capacidade de comunicação.

