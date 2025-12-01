Economia

Dados do IBGE
Notícia

Por que a renda dos trabalhadores informais cresceu três vezes mais do que a dos profissionais com carteira assinada no RS

Diferença refere-se à variação apurada entre o terceiro trimestre deste ano e o mesmo período de 2019. Mudanças no mercado de trabalho estão entre os fatores que ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas

Anderson Aires

