Economia

Dinheiro em circulação
Notícia

Pix bate recorde de transações durante a Black Friday e movimenta R$ 166,2 bilhões

Conforme o Banco Central, 297,4 milhões de operações foram realizadas no dia da promoção, que ocorreu em 28 de novembro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS