Pix bate recorde de transações durante a Black Friday e movimenta R$ 166,2 bilhões

Na sexta-feira (28), o Pix bateu recorde de transações feitas em um único dia. Foram 297,4 milhões de operações, que movimentaram R$ 166,2 bilhões, valor também recorde, informou nesta segunda-feira (1º) o Banco Central.
A data coincide com duas importantes atividades econômicas no Brasil: dia final para o pagamento da primeiro parcela do 13º salário e promoções em função da Black Friday.
Com 290 milhões de transações, o recorde anterior de operações em um único dia havia sido em 5 de setembro. Na data, foram movimentados R$ 164,8 bilhões.
"O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", destacou o Banco Central.
Lançado há cinco anos pelo governo federal, o Pix é uma ferramenta de pagamentos instantâneos e que totalmente online.
Ferramenta contra golpes
No dia 23 de novembro, o Banco Central apresentou novos mecanismos de segurança do Pix que aumentam as possibilidades de devolução de valores a vítimas de fraudes, golpes ou coerção.
Antes, a devolução poderia ser feita somente a partir da conta usada na fraude. Porém, golpistas costumam sacar ou transferir o dinheiro para outras contas, justamente para evitar o rastreamento.
Com as novas regras – que passam a ser obrigatórias para todos os bancos a partir de fevereiro de 2026 – o sistema de devolução do PIX vai rastrear com mais precisão o caminho do dinheiro e permitir que valores desviados sejam recuperados, mesmo depois de terem deixado a conta original do golpista.