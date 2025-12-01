Pix bate recorde de transações durante a Black Friday e movimenta R$ 166,2 bilhões

Ferramenta foi lançada há cinco anos. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

Na sexta-feira (28), o Pix bateu recorde de transações feitas em um único dia. Foram 297,4 milhões de operações, que movimentaram R$ 166,2 bilhões, valor também recorde, informou nesta segunda-feira (1º) o Banco Central.

A data coincide com duas importantes atividades econômicas no Brasil: dia final para o pagamento da primeiro parcela do 13º salário e promoções em função da Black Friday.

Com 290 milhões de transações, o recorde anterior de operações em um único dia havia sido em 5 de setembro. Na data, foram movimentados R$ 164,8 bilhões.

"O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", destacou o Banco Central.

Lançado há cinco anos pelo governo federal, o Pix é uma ferramenta de pagamentos instantâneos e que totalmente online.

Ferramenta contra golpes

No dia 23 de novembro, o Banco Central apresentou novos mecanismos de segurança do Pix que aumentam as possibilidades de devolução de valores a vítimas de fraudes, golpes ou coerção.

Antes, a devolução poderia ser feita somente a partir da conta usada na fraude. Porém, golpistas costumam sacar ou transferir o dinheiro para outras contas, justamente para evitar o rastreamento.