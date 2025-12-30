O que fez o PIB do RS crescer 4,5% no terceiro trimestre de 2025

Agropecuária cresceu 20,5%. Renan Mattos / Agencia RBS

Na esteira de bons resultados no campo e nas fábricas, a economia do Rio Grande do Sul apresentou avanço acima da média nacional no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no período cresceu 4,5% ante o trimestre imediatamente anterior.

No país, a atividade avançou 0,1% no mesmo recorte de tempo. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), na tarde desta terça-feira (30).

O avanço do terceiro trimestre se dá por uma retomada, após queda no período anterior, quando houve tombo da agropecuária.

O principal destaque no terceiro trimestre no Estado foi justamente a recuperação da agropecuária, que cresceu 20,5%. Já a indústria avançou 2,3% e o setor de serviços oscilou na margem, avançando 0,1%.

— A gente vem de um segundo trimestre de uma estiagem forte, afetando a soja principalmente. Então, o terceiro trimestre significa uma retomada, uma passagem daquele impacto — explica Martinho Lazzari, pesquisador DEE/SPGG.

Leia Mais De onde veio o impulso no PIB agropecuário do terceiro trimestre em ano de estiagem no RS

Lazzari destaca que essa recuperação do agro se deu principalmente pela pecuária, que tem mais protagonismo nesta época do ano ante a agricultura. Nesse grupo, suínos e aves tiveram destaque.

A indústria de transformação, as atividades de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana e a construção puxaram a alta da indústria. Já a indústria extrativa teve recuo.

Nos serviços, a oscilação de 0,1% ocorreu diante de taxas positivas registradas nas atividades imobiliárias, em outros serviços e na administração, educação e saúde públicas.

Já o comércio recuou no período. Lazzari afirma que existe um processo de acomodação no setor após impulsos via transferência de renda.

Tarifaço

Em agosto deste ano, entrou em vigor o tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Hoje, após uma série de alívios por parte dos EUA, alguns ramos, principalmente alimentos, não estão sob sanção. No entanto, a maior parte da indústria segue com a sobretaxa.

Questionados sobre o efeito do tarifaço na indústria, técnicos do governo afirmaram que pode ter ocorrido um reforço na produção e nos envios em parte do terceiro trimestre para fugir da sanção. No entanto, os primeiros dados do quarto trimestre já sinalizam um ritmo menor no setor.

— A gente viu, principalmente em agosto e setembro, um desempenho bastante positivo da indústria, que chamou a atenção, mas o dado de outubro, que acabou de sair neste mês, já mostra uma certa acomodação — destaca Lazzari.

Pedro Zuanazzi, diretor-adjunto do DEE, reforçou que o ramo de produção de armamentos é um dos mais vulneráveis no Estado no âmbito do tarifaço, em razão da dificuldade de conseguir outros mercados.

Confira o desempenho por setor no recorte trimestral:

No RS

Agropecuária +20,5%

Indústria +2,3%

Serviços +0,1%

No país

Agropecuária +0,4%

Indústria +0,8%

Serviços +0,1%

Comparação interanual

Na comparação do terceiro trimestre de 2025 com o mesmo período do ano passado, a economia gaúcha também avançou acima da média nacional. O PIB do Estado cresceu 2,5% nesse recorte, enquanto o do país subiu 1,8%.

Na comparação anual, a agropecuária cresceu 5,3% no Estado. Na sequência, aparecem indústria (3,7%) e serviços (0,7%).

Acumulado do ano

Quando olhamos o ano como um todo, o Estado segue atrás do país. Mais uma vez, essa diferença é explicada pela agropecuária.

No acumulado do ano até setembro de 2025, o PIB do Estado tem avanço pequeno, de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No país, a alta é de 2,4% no período.

Nesse recorte, indústria e serviços cresceram 2% cada. Já a agropecuária registrou retração de 10,8% na esteira de problemas climáticos. O pesquisador Martinho Lazzari reforça que esse cenário deve seguir: