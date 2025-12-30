O que fez o PIB do RS crescer 4,5% no terceiro trimestre de 2025

Na esteira de bons resultados no campo e nas fábricas, a economia do Rio Grande do Sul apresentou avanço acima da média nacional no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no período cresceu 4,5% ante o trimestre imediatamente anterior.
No país, a atividade avançou 0,1% no mesmo recorte de tempo. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), na tarde desta terça-feira (30).
O avanço do terceiro trimestre se dá por uma retomada, após queda no período anterior, quando houve tombo da agropecuária.
O principal destaque no terceiro trimestre no Estado foi justamente a recuperação da agropecuária, que cresceu 20,5%. Já a indústria avançou 2,3% e o setor de serviços oscilou na margem, avançando 0,1%.
— A gente vem de um segundo trimestre de uma estiagem forte, afetando a soja principalmente. Então, o terceiro trimestre significa uma retomada, uma passagem daquele impacto — explica Martinho Lazzari, pesquisador DEE/SPGG.
Lazzari destaca que essa recuperação do agro se deu principalmente pela pecuária, que tem mais protagonismo nesta época do ano ante a agricultura. Nesse grupo, suínos e aves tiveram destaque.
A indústria de transformação, as atividades de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana e a construção puxaram a alta da indústria. Já a indústria extrativa teve recuo.
Nos serviços, a oscilação de 0,1% ocorreu diante de taxas positivas registradas nas atividades imobiliárias, em outros serviços e na administração, educação e saúde públicas.
Já o comércio recuou no período. Lazzari afirma que existe um processo de acomodação no setor após impulsos via transferência de renda.
Tarifaço
Em agosto deste ano, entrou em vigor o tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Hoje, após uma série de alívios por parte dos EUA, alguns ramos, principalmente alimentos, não estão sob sanção. No entanto, a maior parte da indústria segue com a sobretaxa.
Questionados sobre o efeito do tarifaço na indústria, técnicos do governo afirmaram que pode ter ocorrido um reforço na produção e nos envios em parte do terceiro trimestre para fugir da sanção. No entanto, os primeiros dados do quarto trimestre já sinalizam um ritmo menor no setor.
— A gente viu, principalmente em agosto e setembro, um desempenho bastante positivo da indústria, que chamou a atenção, mas o dado de outubro, que acabou de sair neste mês, já mostra uma certa acomodação — destaca Lazzari.
Pedro Zuanazzi, diretor-adjunto do DEE, reforçou que o ramo de produção de armamentos é um dos mais vulneráveis no Estado no âmbito do tarifaço, em razão da dificuldade de conseguir outros mercados.
Confira o desempenho por setor no recorte trimestral:
No RS
- Agropecuária +20,5%
- Indústria +2,3%
- Serviços +0,1%
No país
- Agropecuária +0,4%
- Indústria +0,8%
- Serviços +0,1%
Comparação interanual
Na comparação do terceiro trimestre de 2025 com o mesmo período do ano passado, a economia gaúcha também avançou acima da média nacional. O PIB do Estado cresceu 2,5% nesse recorte, enquanto o do país subiu 1,8%.
Na comparação anual, a agropecuária cresceu 5,3% no Estado. Na sequência, aparecem indústria (3,7%) e serviços (0,7%).
Acumulado do ano
Quando olhamos o ano como um todo, o Estado segue atrás do país. Mais uma vez, essa diferença é explicada pela agropecuária.
No acumulado do ano até setembro de 2025, o PIB do Estado tem avanço pequeno, de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No país, a alta é de 2,4% no período.
Nesse recorte, indústria e serviços cresceram 2% cada. Já a agropecuária registrou retração de 10,8% na esteira de problemas climáticos. O pesquisador Martinho Lazzari reforça que esse cenário deve seguir:
— Ficou bem claro que o desempenho do Estado no ano vai se distanciar do desempenho nacional, exclusivamente em função da estiagem. Que é o histórico do Estado.